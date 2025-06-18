У WhatsApp з'явиться дратівлива функція, хоча обіцяли, що її не буде

У месенджері WhatsApp вперше з моменту його заснування з'явиться реклама. Засновники стверджують, що її побачить обмежена кількість користувачів.

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У месенджері запустять платні підписки на канали, рекламу в статусах, також з'явиться можливість за гроші підвищити видимість каналу в каталозі, повідомляє DW. Нові функції з'являться на вкладці "Актуальне", де розташовані розділи "Статус" і "Канали".

Представники WhatsApp уточнили, що використовуватися для показу реклами в месенджері будуть дані про країну користувача, його мову, канали, на які він підписаний, а також відомості про взаємодію з рекламою. У WhatsApp запевняють, що ті користувачі, які використовують месенджер лише для спілкування, рекламних змін навіть не помітять.

Месенджер WhatApp був заснований у 2009 році. Тоді його засновники Ян Кум і Браян Ектон неодноразово обіцяли, що в ньому ніколи не буде реклами. У 2014-му WhatsApp купила компанія Facebook і теж обіцяла, що продовжить політику відмови від реклами. Варто зазначити, що до 2018 року і Кум, і Ектон покинули WhatsApp.

WhatsApp вважається найпопулярнішим месенджером у світі. Станом на квітень нинішнього року, його аудиторія становила понад три мільярди користувачів на місяць. Між іншим, серед причин, через які месенджер приваблює користувачів, називалася і повна відсутність у ньому реклами.

Раніше Фокус писав, що в застосунку WhatsApp з'явилася нова нав'язлива функція, — різнокольорова кнопка виклику ШІ-чатбота, "який відповість практично на все, окрім того, як її позбутися".

Крім того, користувачі iPhone висміяли оновлений дизайн WhatsApp — їм не сподобався його зелений колір. Тому розробникам довелося шукати інші рішення щодо кольорів— спеціально для власників смартфонів Apple.

Також стало відомо, що мільйони користувачів WhatsApp отримали тривожне попередження. Це було пов'язано з появою інформації про шахраїв, які "клонують" великі інвестиційні компанії, щоб відібрати гроші у своїх жертв.