Пользователи WhatsApp готовы перейти на Signal и iMessage из-за одной раздражающей функции

Пользователи WhatsApp раскритиковали новую встроенную функцию, которая использует личные данные из чатов, заявив, что этот инструмент не нужен и ненадежен.

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Приложение, принадлежащее Meta, запускает новый инструмент, который может создавать список пропущенных сообщений с помощью ИИ, избавляя пользователей от необходимости пролистывать текстовые сообщения, пишет the-sun.com. Однако многие раскритиковали эту функцию, утверждая, что анализ чатов будет неточным.

Функция использует Meta AI для сканирования чатов и выдает краткий список всех непрочитанных сообщений. Инструмент активируется нажатием кнопки, которая обычно позволяет просмотреть все непрочитанные сообщения. Но вместо того, чтобы просто показывать текстовые сообщения, приложение генерирует краткий обзор ключевых моментов. Функция разработана, чтобы помочь пользователям быстро наверстать упущенное в групповых чатах или пропущенных разговорах и использует технологию обработки информации.

По заявлению компании, ни Meta, ни третьи лица не смогут увидеть сообщения, проанализированные с помощью сводки ИИ. Сводки хранятся в конфиденциальном порядке внутри чата, то есть никто другой в группе их не видит. Также известно, что сводки необязательны и по умолчанию отключены. Поэтому функция не будет запускаться автоматически, если пользователи не включат ее вручную.

А для пользователей, которые вообще не хотят, чтобы кто-либо в группе использовал сводки, WhatsApp предлагает расширенную настройку конфиденциальности, которая блокирует эту функцию.

Однако, несмотря на это, пользователи социальных сетей возмущены. Один юзер WhatsApp написал: "Кто об этом просит?" Другой возмутился: "Мне нужно подключить членов своей семьи к Signal". Комментируя проблемы с данными, третий пользователь добавил: "Конечно, можно было бы вручную скопировать все сообщения в LLM и позволить ИИ все суммировать, Meta упростила задачу".

В течение последнего года компания внедряла инструменты ИИ в WhatsApp. Новые функции включают возможность задавать вопросы Meta AI прямо из чата. Еще одно недавнее обновление позволило пользователям генерировать изображения в режиме реального времени с помощью ИИ.

Некоторые пользователи жаловались на то, что не смогли избавиться от новой кнопки Meta AI в правом нижнем углу мессенджера. Другие критиковали приложение за появление рекламы, несмотря на то, что разработчики ранее заявляли, что ее не будет.

Meta настаивает, что ее технология Private Processing создает "безопасную облачную среду" для использования инструментов ИИ, не нарушая конфиденциальности. Компания не сможет видеть сообщения пользователей или их ИИ-сводки.

Ранее мы писали, что в популярном мессенджере наконец-то заработала долгожданная функция. В сервисе Google Messages полноценно заработала опция «Удалить для всех». Такая функция уже давно была доступна в других мессенджерах – например, в WhatsApp и Telegram, но Google Messages шел к этому довольно долго.