Користувачі WhatsApp готові перейти на Signal і iMessage через одну дратівливу функцію

Користувачі WhatsApp розкритикували нову вбудовану функцію, яка використовує особисті дані з чатів, заявивши, що цей інструмент не потрібен і ненадійний.

Related video

Додаток, що належить Meta, запускає новий інструмент, який може створювати список пропущених повідомлень за допомогою ШІ, позбавляючи користувачів необхідності перегортати текстові повідомлення, пише the-sun.com. Однак багато хто розкритикував цю функцію, стверджуючи, що аналіз чатів буде неточним.

Функція використовує Meta AI для сканування чатів і видає короткий список усіх непрочитаних повідомлень. Інструмент активується натисканням кнопки, яка зазвичай дозволяє переглянути всі непрочитані повідомлення. Але замість того, щоб просто показувати текстові повідомлення, додаток генерує короткий огляд ключових моментів. Функція розроблена, щоб допомогти користувачам швидко надолужити згаяне в групових чатах або пропущених розмовах і використовує технологію обробки інформації.

За заявою компанії, ні Meta, ні треті особи не зможуть побачити повідомлення, проаналізовані за допомогою зведення ШІ. Зведення зберігаються в конфіденційному порядку всередині чату, тобто ніхто інший у групі їх не бачить. Також відомо, що зведення необов'язкові і за замовчуванням відключені. Тому функція не буде запускатися автоматично, якщо користувачі не увімкнуть її вручну.

А для користувачів, які взагалі не хочуть, щоб будь-хто в групі використовував зведення, WhatsApp пропонує розширене налаштування конфіденційності, яке блокує цю функцію.

Однак, незважаючи на це, користувачі соціальних мереж обурені. Один юзер WhatsApp написав: "Хто про це просить?" Інший обурився: "Мені потрібно підключити членів своєї сім'ї до Signal". Коментуючи проблеми з даними, третій користувач додав: "Звичайно, можна було б вручну скопіювати всі повідомлення в LLM і дозволити ШІ все підсумувати, Meta спростила завдання".

Протягом останнього року компанія впроваджувала інструменти ШІ у WhatsApp. Нові функції включають можливість ставити запитання Meta AI прямо з чату. Ще одне нещодавнє оновлення дало змогу користувачам генерувати зображення в режимі реального часу за допомогою ШІ.

Деякі користувачі скаржилися на те, що не змогли позбутися нової кнопки Meta AI в правому нижньому кутку месенджера. Інші критикували додаток за появу реклами, незважаючи на те, що розробники раніше заявляли, що її не буде.

Meta наполягає, що її технологія Private Processing створює "безпечне хмарне середовище" для використання інструментів ШІ, не порушуючи конфіденційності. Компанія не зможе бачити повідомлення користувачів або їхні АІ-зведення.

Раніше ми писали, що в популярному месенджері нарешті запрацювала довгоочікувана функція. У сервісі Google Messages повноцінно запрацювала опція "Видалити для всіх". Така функція вже давно була доступна в інших месенджерах — наприклад, у WhatsApp і Telegram, але Google Messages йшов до цього досить довго.