Популярний месенджер заблокував мільйони користувачів: що там сталося

Сервіс обміну повідомленнями WhatsApp заявив про видалення майже семи мільйонів акаунтів по всьому світу. У справі виявилися замішані інтернет-шахраї.

Усі заблоковані акаунти були пов'язані з кібершахрайством, пише The Sun. Зокрема, багато хто з них фігурував у зв'язку з організованими злочинними угрупованнями, що базуються переважно в Південно-Східній Азії. Є і згадки про "примусову працю".

Ті 6,8 млн акаунтів, про які йдеться, були заблоковані протягом перших шести місяців 2025 року. За словами представника WhatsApp, компанія зіграла на випередження — підозрілі акаунти були виявлені та видалені, перш ніж ними могли скористатися зловмисники.

Як зазначає видання, подібні центри кібершахрайства зазвичай проводять кілька шкідливих кампаній одночасно — від інвестицій у криптовалюту до фінансових пірамід. Тривожним сигналом для охочих заробити в мережі має стати вимога заплатити авансом для отримання прибутку.

Компанія Meta, якій належить WhatsApp, навела як приклад випадок, коли у співпраці з компанією OpenAI вдалося розкрити аферу, яку шахраї хотіли провернути в Камбоджі. Вони обіцяли людям гроші за лайки в соціальних мережах і таким чином намагалися просувати фейкову фінансову піраміду з оренди скутерів.

Заодно видання нагадує, що акаунт WhatsApp може бути заблокований за порушення базових правил платформи. І дає рекомендації, чого робити не слід.

Не використовуйте підроблені додатки WhatsApp (зокрема, такі додатки-"наслідувачі", як GBWhatsApp і WhatsApp Plus).

Не надсилайте занадто багато повідомлень. Це може дратувати інших людей, а у вас будуть неприємності.

Не поширюйте фейкові новини. Крім етичного аспекту, є ще й ризик опинитися забаненним через скарги користувачів.

Нагадаємо, раніше користувачів обурила поява у WhatsApp дратівливої функції якої не повинно було бути. Мова про рекламу — при тому, що засновники месенджера запевняли, що такого у WhatsApp ніколи не станеться.

Також стало відомо, що користувачі WhatsApp готові перейти на Signal і iMessage через одну дратівливу функцію. Річ у тім, що новий вбудований інструмент використовує особисті дані з чатів, створюючи список пропущених повідомлень за допомогою ШІ, а люди кажуть, що така функція взагалі не потрібна.