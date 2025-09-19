Обновление Android 16: какие популярные смартфоны Samsung получат его первыми

Южнокорейская компания Samsung стала первым производителем Android, не принадлежащим Google, который выпустил стабильное обновление Android 16 для своих смартфонов.

Related video

Первыми важное обновление получат флагманы Galaxy S25, пишет androidpolice.com. Сначала релиз был ограничен самой Южной Кореей и участниками программы бета-тестирования в отдельных странах. Затем Samsung расширила доступность One UI 8 и для других стран.

Стабильная прошивка One UI 8 для YI3 объёмом 3,7 ГБ, содержащая обновление безопасности за сентябрь 2025 года, уже распространяется в странах Европы, Индии, Канаде, Великобритании, Румынии и в некоторых странах Ближнего Востока. Скоро ее обещают сделать доступной и для США.

Samsung объявила об официальном выпуске One UI 8 18 сентября, и уже на этой неделе оно станет доступным для смартфонов Galaxy S25. Что касается смартфонов Galaxy S24, Z Fold 6, Flip 6, S24 FE и прочих совместимых устройств, то они получат стабильное обновление Android 16 «позднее в этом году».

Если на вашем Galaxy S25 еще установлена ​​One UI 7, перейдите в раздел «Настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузить и установить» и проверьте, доступна ли для загрузки стабильная сборка One UI 8.

Ранее Фокус писал, что Samsung готовит важное обновление для смартфонов Galaxy, и рассказывал про главные функции One UI 8.

Также стало известно, что смартфоны Galaxy защитят вас от мошенников. В обновлении One UI 8 Samsung решила добавить новую функцию ИИ, защищающую от голосового фишинга.