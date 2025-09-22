Самый дешевый из всех Samsung: чем удивляет смартфон всего за 4000 гривен (фото)

Смартфоны Galaxy S25 от Samsung обычно называются среди флагманов этого года. Но компания старается учесть все вкусы и бюджеты своих поклонников, поэтому выпускает и очень доступные модели.

Идеальным по сочетанию цены и качества можно считать смартфон Galaxy A07 4G, пишет gsmarena.com. Он стоит всего 90 евро (около четырех тысяч в пересчете на гривны), но при этом обещает целых шесть крупных обновлений Android и заметно превосходит прошлогоднюю модель Galaxy A06 4G.

У него более плавный дисплей с частотой обновления 90 Гц, более быстрый Helio G99, более надежные камеры (особенно это заметно при слабом освещении) и при этом тот же довольно мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Бюджетный телефон Galaxy A07 4G Фото: phonearena.com

Если ваш бюджет ограничен или вам просто нужен запасной телефон, A07 4G как раз пригодится, отмечает издание. Правда, лучше не брать модель с 4 ГБ памяти, а поискать вариант с большим объемом.

Среди плюсов супербюджетного Galaxy A07 4G называют:

Достойное обновление программного обеспечения – шесть 6 крупных обновлений Android.

Частота обновления дисплея 90 Гц.

Достаточно выносливая батарея и поддержка зарядки PD (Power Delivery) мощностью 25 Вт.

Степень защиты от брызг IP54.

Специальный слот microSD, разъем 3,5 мм и FM-радио.

Боковой сканер отпечатков пальцев, датчик приближения.

К тому же, для своего ценового сегмента Galaxy A07 4G довольно-таки тонкий и легкий.

При этом, конечно, есть и недостатки – все-таки речь о бюджетной модели. ЖК-дисплей HD+ на улице выглядит довольно тусклым и размытым, динамик не отличается ничем особенным, а производительность базовой версии 4 ГБ/64 ГБ низкая в повседневном использовании. NFC и eSIM отсутствуют, а видео может трястись из-за того, что нет стабилизации. Есть и ограничение для видео 1080p при использовании стандартного приложения камеры.

