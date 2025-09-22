Самый дешевый из всех Samsung: чем удивляет смартфон всего за 4000 гривен (фото)
Смартфоны Galaxy S25 от Samsung обычно называются среди флагманов этого года. Но компания старается учесть все вкусы и бюджеты своих поклонников, поэтому выпускает и очень доступные модели.
Идеальным по сочетанию цены и качества можно считать смартфон Galaxy A07 4G, пишет gsmarena.com. Он стоит всего 90 евро (около четырех тысяч в пересчете на гривны), но при этом обещает целых шесть крупных обновлений Android и заметно превосходит прошлогоднюю модель Galaxy A06 4G.
У него более плавный дисплей с частотой обновления 90 Гц, более быстрый Helio G99, более надежные камеры (особенно это заметно при слабом освещении) и при этом тот же довольно мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Если ваш бюджет ограничен или вам просто нужен запасной телефон, A07 4G как раз пригодится, отмечает издание. Правда, лучше не брать модель с 4 ГБ памяти, а поискать вариант с большим объемом.
Среди плюсов супербюджетного Galaxy A07 4G называют:
- Достойное обновление программного обеспечения – шесть 6 крупных обновлений Android.
- Частота обновления дисплея 90 Гц.
- Достаточно выносливая батарея и поддержка зарядки PD (Power Delivery) мощностью 25 Вт.
- Степень защиты от брызг IP54.
- Специальный слот microSD, разъем 3,5 мм и FM-радио.
- Боковой сканер отпечатков пальцев, датчик приближения.
К тому же, для своего ценового сегмента Galaxy A07 4G довольно-таки тонкий и легкий.
При этом, конечно, есть и недостатки – все-таки речь о бюджетной модели. ЖК-дисплей HD+ на улице выглядит довольно тусклым и размытым, динамик не отличается ничем особенным, а производительность базовой версии 4 ГБ/64 ГБ низкая в повседневном использовании. NFC и eSIM отсутствуют, а видео может трястись из-за того, что нет стабилизации. Есть и ограничение для видео 1080p при использовании стандартного приложения камеры.
Ранее эксперты назвали лучшие складные смартфоны 2025 года. Ближайшими конкурентами Galaxy Z Fold 7 от Samsung оказались модели Vivo X Fold 3 Pro и Oppo Find N5.
Также стало известно, какие популярные смартфоны Samsung первыми получат важное обновление Android 16.