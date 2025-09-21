Ближайшие конкуренты Samsung: названы лучшие складные смартфоны 2025 года (фото)

Складные телефоны постепенно утвердились на рынке, и в 2025 году они наконец-то завоевали массовую популярность. Лидерами отрасли считаются смартфоны Samsung. Но Galaxy Z Fold 7 – не единственная достойная внимания модель.

Related video

Южнокорейского гиганта довольно быстро догоняют более молодые китайские бренды, пишет.phonearena.com. Эксперты издания составили собственный рейтинг лучших складных смартфонов 2025 года.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Эту модель признали лучшим складным телефоном в целом. Он тонкий и легкий – весит всего 215 г, и это, по словам специалистов, "первый Fold, который действительно ощущается в руке как обычный телефон".

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Еще "раскладушку" хвалят за отличное многозадачное ПО, продуманную оболочку One UI 8, мощный чипсет Snapdragon 8 Elite и гарантию семилетней программы обновлений Samsung.

Из минусов отмечают недостаточно сильную батарею и зарядку, которая все-таки медленнее, чем у конкурентов.

Vivo X Fold 3 Pro

Этот смартфон показал лучшее время автономной работы среди складных устройств. Тут помогла большая емкость аккумулятора в 5700 мАч, причем Vivo также оптимизировала управление температурой и эффективность дисплея. Телефон может продержаться десять часов даже при интенсивном использовании (например, во время игр).

Смартфон Vivo X Fold 3 Pro Фото: Vivo

Но камера этой "раскладушки" экспертам не понравилась – ее даже навали разочаровывающей.

Oppo Find N5

Тут с камерой, наоборот, все в порядке. По мнению тестировщиков, это вообще лучшая камера на складном телефоне.

Смартфон Oppo Find N5 Фото: Phone Arena

Модель Oppo Find N5 сочетает элегантный дизайн с одной из самых мощных систем тройной камеры, когда-либо применявшихся в складных смартфонах. Снимки пейзажей, портретов и городских сцен даже при слабом освещении и при смене объектива получались с надежной экспозицией и детализацией, в видео – плавным и естественным.

Honor Magic V5

Самый компактный складной телефон – к тому же, оснащенный отличными камерами, мощной батареей и быстрой зарядкой.

Смартфон Honor Magic V5 Фото: Honor

Шарнир открывается с легким сопротивлением и защелкивается очень мягко (без всякого скрипа). Складка тут одна из самых незаметных из всех, а крышка с соотношением сторон 21:9 идеально подходит для использования одной рукой.

Правда, расположение динамика не очень удачное – он легко перекрывается во время игры в горизонтальном положении.

Pixel 9 Pro Fold

А это самый удобный складной телефон. В отличие от старых Fold, которые в закрытом состоянии казались довольно нелепыми, внешний экран Pixel 9 Pro Fold ощущается как обычный телефон, отмечают эксперты.

Смартфон Pixel 9 Pro Fold Фото: androidpolice.com

К тому же, смартфоны Google Pixel вообще славятся своими камерами, и эта "раскладушка" – не исключение.

Ранее Фокус писал, что тонкий складной смартфон Honor выдержал на себе холодильник весом 104 кг. Речь шла о модели Honor Magic V5, и она установила мировой рекорд Гиннесса.

Также стало известно, какой складной смартфон победил в "битве гаджетов". Экспертам пришлось сделать нелегкий выбор между моделями Samsung Galaxy и Google Pixel.