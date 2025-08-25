Samsung Galaxy или Google Pixel: какой складной смартфон победил в "битве гаджетов" (фото)

И совсем новый складной смартфон Pixel 10 Pro Fold от Google, и более ранний Galaxy Z от Samsung сейчас считаются топовыми в своей категории. Выбрать не так-то просто – ведь эти телефоны рассчитаны на разные категории пользователей.

Если вы готовы перейти с обычного смартфона на складной, то сейчас самое время это сделать, пишет zdnet.com. А эксперты издания помогают разобраться, какой из двух флагманов подойдет именно вам.

Google Pixel 10 Pro Fold

Эта модель подойдет тем, кто ценит повышенную защиту, ведь это первый складной смартфон формата «книжка», имеющий степень защиты IP68 (полную защиту от мельчайших частиц пыли).

Складной смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: zdnet.com

Кроме того, складной Pixel подойдет тем, кто переходит с iPhone на Android. При покупке этого смартфона Google вы даже сможете сохранить аксессуары, совместимые с MagSafe.

Цена тоже имеет значение: Pixel 10 Pro Fold дешевле Galaxy Z Fold 7 на 200 долларов (то есть, на 8 тысяч гривен). А если вы хотите попробовать лучшие функции Google AI, то Pixel 10 Pro Fold — это однозначно ваш выбор.

Samsung Galaxy Z Fold 7

В первую очередь эту модель оценят те, кто хочет себе самый тонкий и легкий складной телефон. Его толщина – всего 8,9 мм в сложенном состоянии и 4,2 мм в разложенном.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: zdnet.com

Еще Samsung поработала над дизайном: если кого-то раньше могла раздражать заметная складка посередине экрана, то в Galaxy Z Fold 7 проблема решена. Правда, складка все еще заметна под определенными углами, но уже совершенно не мешает.

Samsung Galaxy Z Fold 7 поддерживает Gemini, а вот Pixel 10 Pro Fold не поддерживает функции Galaxy AI. И тут Samsung выигрывает, ведь Galaxy AI предлагает более проверенный набор лучше проработанных функций ИИ.

Наконец, большой плюс Galaxy Z Fold 7 в том, что он уже доступен, а недавно представленный Pixel 10 Pro Fold реально поступит в продажу только в октябре.

Напомним, новые складные смартфоны Samsung были официально представлены на Galaxy Unpacked в июле нынешнего года.

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых телефонов Samsung бьют рекорды. Общее количество предзаказов на Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим поколением.