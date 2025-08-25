Samsung Galaxy чи Google Pixel: який складаний смартфон переміг у "битві гаджетів" (фото)

І зовсім новий складаний смартфон Pixel 10 Pro Fold від Google, і більш ранній Galaxy Z від Samsung зараз вважаються топовими у своїй категорії. Вибрати не так-то просто — адже ці телефони розраховані на різні категорії користувачів.

Якщо ви готові перейти зі звичайного смартфона на складаний, то зараз саме час це зробити, пише zdnet.com. А експерти видання допомагають розібратися, який із двох флагманів підійде саме вам.

Google Pixel 10 Pro Fold

Ця модель підійде тим, хто цінує підвищений захист, адже це перший складаний смартфон формату "книжка", що має ступінь захисту IP68 (повний захист від найдрібніших частинок пилу).

Складаний смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: zdnet.com

Крім того, складаний Pixel підійде тим, хто переходить з iPhone на Android. При покупці цього смартфона Google ви навіть зможете зберегти аксесуари, сумісні з MagSafe.

Ціна теж має значення: Pixel 10 Pro Fold дешевший за Galaxy Z Fold 7 на 200 доларів (тобто, на 8 тисяч гривень). А якщо ви хочете спробувати найкращі функції Google AI, то Pixel 10 Pro Fold — це однозначно ваш вибір.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Насамперед цю модель оцінять ті, хто хоче собі найтонший і найлегший складаний телефон. Його товщина — всього 8,9 мм у складеному стані та 4,2 мм у розкладеному.

Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: zdnet.com

Ще Samsung попрацювала над дизайном: якщо когось раніше могла дратувати помітна складка посередині екрана, то в Galaxy Z Fold 7 проблему вирішено. Щоправда, складка все ще помітна під певними кутами, але вже абсолютно не заважає.

Samsung Galaxy Z Fold 7 підтримує Gemini, а ось Pixel 10 Pro Fold не підтримує функції Galaxy AI. І тут Samsung виграє, адже Galaxy AI пропонує більш перевірений набір краще опрацьованих функцій ШІ.

Нарешті, великий плюс Galaxy Z Fold 7 у тому, що він уже доступний, а нещодавно представлений Pixel 10 Pro Fold реально надійде в продаж тільки в жовтні.

Нагадаємо, нові складні смартфони Samsung були офіційно представлені на Galaxy Unpacked у липні нинішнього року.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових телефонів Samsung б'ють рекорди. Загальна кількість попередніх замовлень на Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 зросла більш ніж на 25% порівняно з попереднім поколінням.