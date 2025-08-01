Настала ера нових телефонів: продажі нових пристроїв Samsung б'ють рекорди, у чому причина

Смартфони Galaxy Z Fold 7 у США отримав найбільшу кількість попередніх замовлень за всю історію складних смартфонів Samsung.

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Загальна кількість попередніх замовлень на Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 зросла більш ніж на 25% порівняно з попереднім поколінням. Про це Samsung повідомила в офіційному пресрелізі на своєму сайті.

З моменту виходу в продаж 25 липня обидва пристрої користуються великим попитом.

Партнери-оператори зафіксували сукупне зростання попередніх замовлень на обидва пристрої майже на 60% порівняно з торішніми моделями Fold 6 і Flip 6. Ба більше, Galaxy Z Fold7 випереджає попередню модель майже на 50% з моменту виходу в продаж 25 липня.

"Складні пристрої досягли переломного моменту, стаючи масовим вибором користувачів", — заявив старший віце-президент з управління мобільними продуктами в Samsung Electronics America Дрю Блекард. Він додав, що компанія врахувала відгуки користувачів, і це допомогло досягти успіху з новою моделлю.

У коментарі виданню Tech Radar Дрю Блекард поділився, які саме відгуки надходили. Судячи з його слів, Samsung просили зробити складні смартфони тонкими, легкими, але при цьому практичними і продуктивними. У складеному стані Galaxy Z Fold 7 лише на півміліметра товщий за iPhone 16 Pro Max і на 12 г легший за найбільший iPhone від Apple.

У виданні вважають, що складаний форм-фактор зараз став саме тим "гачком", який дає змогу зачепити покупців, спраглих отримати від телефонів щось нове, тоді як функції штучного інтелекту не сильно впливають на успіх продажів. Тривалий час люди побоювалися, що складні смартфони швидко зламаються або не виправдають свою високу ціну. Вартість зросла, але разом з нею і надійність, а це призвело до рекордно високих продажів.

Примітно, що 20 липня Samsung також повідомила про рекордні продажі Galaxy Z Fold 7 в Індії. Всього за 48 годин після запуску компанія отримала 210 000 попередніх замовлень від жителів регіону. Це близько до кількості попередніх замовлень на серію Galaxy S25, які компанія отримала в Індії раніше цього року.

Як пише SamMobile, попит виявився настільки великий, що в деяких регіонах смартфони закінчилися в магазинах. Samsung заявила, що вживають заходів на заводі в Ноїді для задоволення цього величезного попиту.

Tech Radar зазначає, що Galaxy Z Flip 7 коштує від 1999 доларів, приблизно стільки ж, скільки й торішній Z Flip 6, залежно від регіону, але оснащений набагато більшим дисплеєм, що було каменем спотикання для попередніх моделей Galaxy Z Flip. У телефоні також використовується процесор Samsung Exynos 2500 замість чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy, розробленого спеціально для інших флагманських смартфонів Samsung.

Однак нещодавно писали, що нові складні смартфони Samsung розчарували якістю камер. Люди скаржилися що фото у Galaxy Z Flip 7 виходять занадто зернистими.