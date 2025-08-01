Настала эра новых телефонов: продажи новых устройств Samsung бьют рекорды, в чем причина

Смартфоны Galaxy Z Fold 7 в США получил наибольшее количество предварительных заказов за всю историю складных смартфонов Samsung.

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Общее количество предзаказов на Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим поколением. Об этом Samsung сообщила в официальном пресс-релизе на своем сайте.

С момента выхода в продажу 25 июля оба устройства пользуются большим спросом.

Партнеры-операторы зафиксировали совокупный рост предзаказов на оба устройства почти на 60% по сравнению с прошлогодними моделями Fold 6 и Flip 6. Более того, Galaxy Z Fold7 опережает предыдущую модель почти на 50% с момента выхода в продажу 25 июля.

"Складные устройства достигли переломного момента, становясь массовым выбором пользователей", — заявил старший вице-президент по управлению мобильными продуктами в Samsung Electronics America Дрю Блэкард. Он добавил, что компания учла отзывы пользователей, и этом помогло добиться успеха с новой моделью.

В комментарии изданию Tech Radar Дрю Блэкард поделился, какие именно отзывы поступали. Судя по его словам, Samsung просили сделать складные смартфоны тонкими, легкими, но при этом практичными и производительными. В сложенном состоянии Galaxy Z Fold 7 всего на полмиллиметра толще iPhone 16 Pro Max и на 12 г легче самого большого iPhone от Apple.

В издании считают, что складной форм-фактор сейчас стал именно тем "крючком", позволяющим зацепить покупателей, жаждущих получить от телефонов что-то новое, тогда как функции искусственного интеллекта не сильно влияют на успех продаж. Долгое время люди опасались, что складные смартфоны быстро сломаются или не оправдают свою высокую цену. Стоимость выросла, но вместе с ней и надежность, а это привело к рекордно высоким продажам.

Примечательно, что 20 июля Samsung также сообщила о рекордных продажах Galaxy Z Fold 7 в Индии. Всего за 48 часов после запуска компания получила 210 000 предварительных заказов от жителей региона. Это близко к количеству предзаказов на серию Galaxy S25, которые компания получила в Индии ранее в этом году.

Как пишет SamMobile, спрос оказался настолько велик, что в некоторых регионах смартфоны закончились в магазинах. Samsung заявила, что принимают меры на заводе в Ноиде для удовлетворения этого огромного спроса.

Tech Radar отмечает, что Galaxy Z Flip 7 стоит от 1999 долларов, примерно столько же, сколько и прошлогодний Z Flip 6, в зависимости от региона, но оснащен гораздо большим дисплеем, что было камнем преткновения для предыдущих моделей Galaxy Z Flip. В телефоне также используется процессор Samsung Exynos 2500 вместо чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy, разработанного специально для остальных флагманских смартфонов Samsung.

Однако недавно писали, что новые складные смартфоны Samsung разочаровали качеством камер. Люди жаловались что фото у Galaxy Z Flip 7 получаются слишком зернистыми.