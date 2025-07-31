Новые смартфоны Samsung разочаровали качеством камер: на какую модель жалуются люди

Недавно Samsung официально представила свое последнее поколение раскладных смартфонов: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE. Эти модели получили ряд критических отзывов, в частности из-за возможностей камер.

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Один из владельцев Galaxy Flip 7 выразил свое разочарование работой камеры на Reddit. Позже сообщение удалили модераторы, однако ряд других пользователей подтвердили наличие проблем, сообщает Notebookcheck.

Как отмечают в издании, большинство комментариев указывали на то, что фото, сделанные на Galaxy Z Flip 7, были зернистыми, и в целом производительность камеры выглядела хуже, чем на Galaxy Z Flip 5

"Сравнивая камеры, я очень разочарован. 12-мегапиксельная и 50-мегапиксельная не сделали никакой разницы. Flip 5 имел лучшие фотографии и больше деталей, а Flip 7 в основном размытые" — заявил пользователь под ником Careless_Ad3940 на Reddit.

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Авторы статьи также отметили, что неутешительное качество камер Galaxy Flip 7 подтверждается в экспертных обзорах устройства, в частности на CNET, The Guardian и GSMArena. Некоторые пользователи соцсети X также поделились подобными впечатлениями.

"Я просто слишком часто сравниваю его со своим iPhone Pro. Качество изображения ниже", — написал пользователь Х под ником CATEGORY IS LE SSERAFIM.

Напомним, ранее некоторые владельцы Samsung Galaxy Z Fold 7 жаловались на то, что из-за тонкого дизайна смартфона, есть проблемы с его разложением: магниты, удерживающие две половинки вместе, очень сильные, а площадь возможного захвата очень маленькая как раз из-за тонкого дизайна.

Фокус также сообщал о том, что в следующем году компания Samsung собирается полностью изменить свою флагманскую серию. Скорее всего, там уже не будет базовых Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus.