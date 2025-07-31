Нові смартфони Samsung розчарували якістю камер: на яку модель скаржаться люди

Нещодавно Samsung офіційно представила своє останнє покоління розкладних смартфонів: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 та Galaxy Z Flip 7 FE. Ці моделі оримали низку критичних відгуків, зокрема через можливості камер.

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Один з власників Galaxy Flip 7 висловив своє розчарування роботою камери на Reddit. Пізніше допис видалили модератори, однак низка інших користувачів підтвердили наявність проблем, повідомляє Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, більшість коментарів вказували на те, що фото, зроблені на Galaxy Z Flip 7, були зернистими, і загалом продуктивність камери виглядала гіршою, ніж на Galaxy Z Flip 5

"Порівнюючи камери, я дуже розчарований. 12-мегапіксельна та 50-мегапіксельна не зробили жодної різниці. Flip 5 мав кращі фотографії та більше деталей, а Flip 7 здебільшого розмиті" — заявив користувач під ніком Careless_Ad3940 на Reddit.

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Автори статті також зазначили, що невтішна якість камер Galaxy Flip 7 підтверджується в експертних оглядах пристрою, зокрема на CNET, The Guardian та GSMArena. Деякі користувачі соцмережі X також поділилися подібними враженнями.

"Я просто занадто часто порівнюю його зі своїм iPhone Pro. Якість зображення нижча", — написав користувач Х під ніком CATEGORY IS LE SSERAFIM.

Нагадаємо, раніше деякі власники Samsung Galaxy Z Fold 7 скаржились на те, що через тонкий дизайн смартфону, є проблеми з його розкладанням: магніти, що утримують дві половинки разом, дуже сильні, а площа можливого захоплення дуже маленька якраз через тонкий дизайн.

Фокус також повідомляв про те, що у наступному році компанія Samsung збирається повністю змінити свою флагманську серію. Найімовірніше, там уже не буде базових Galaxy S26 і Galaxy S26 Plus.