Улюблена всіма модель Samsung зникне назавжди: чому таке може статися

Південнокорейська Samsung у майбутньому році збирається повністю змінити свою флагманську серію. Найімовірніше, там уже не буде базових Galaxy S26 і Galaxy S26 Plus.

Related video

Samsung планує найбільшу реорганізацію за останні кілька років, повідомляє Android Authority. Наприклад, звичні версії S, Plus і Ultra хочуть замінити на три інші моделі — Galaxy S26 Pro, S26 Edge і S26 Ultra.

Тож у лінійки Galaxy S26 є всі шанси стати першою "революційною" серією з 2021 року.

Фахівці відстежили, що для лінійки Galaxy S24 Samsung використовувала внутрішню кодову назву "Eureka", де E1, E2 і E3 відповідали стандартній моделі, моделям Plus і Ultra відповідно. Серія Galaxy S25 отримала кодову назву Paradigm, а окремі моделі отримали позначення PA1 (S25), PA2 (S25 Plus) і PA3 (S25 Ultra).

Попередні звіти вказували на внутрішні кодові назви NP1, NP2 і NP3 для серії Galaxy S26, де "NP" означало Next Paradigm (Наступна парадигма). Водночас є дані, за якими маркування M1, M2 і M3 на трьох пристроях відповідають Galaxy S26 Pro, S26 Edge і S26 Ultra.

Ще експерти припускають, що, змінюючи "базову" модель на "Pro", модель "Plus" на "Edge" і залишаючи на першому місці модель "Ultra", Samsung може натякати на підвищення цін. Адже мітка "Pro" передбачає поліпшені характеристики базової версії або вищу ціну порівняно з поточною базовою моделлю Galaxy S25.

Видання зазначає, що плани Samsung ще можуть змінитися до офіційної презентації нової серії Galaxy S26. Однак отримані витоки багато в чому збігаються з більш ранніми чутками про можливе зняття з виробництва моделі Plus і підтверджують інсайдерську інформацію про майбутній ребрендинг.

Нагадаємо, що новий флагманський смартфон Samsung, Galaxy S26 Ultra, імовірно, вийде на початку 2026 року. Однак навколо нього вже зібралося безліч чуток.

Також Фокус писав, що новий смартфон Samsung відрізнятиметься від інших за однією важливою ознакою. Справа в тому, що компанія Samsung розробляє новий власний процесор і, ймовірно, буде використовувати його в серії Galaxy S26. Причому чіп виробництва Samsung може виявитися дешевшим за процесор виробництва TSMC. Хоча тут є і свої побоювання — мовляв, зазвичай Samsung відставала від TSMC у тому, що стосувалося виробництва чіпів.