Новий смартфон Samsung уже на підході: чим здивує користувачів Galaxy S26 Ultra
Новий флагманський смартфон Samsung, Galaxy S26 Ultra, який, імовірно, вийде на початку 2026 року, вже активно обговорюється в мережі. Навколо нього збирається багато чуток і витоків, судячи з яких, новинка подвійно здивує користувачів.
Galaxy S26 Ultra може втратити улюблену фанатами функцію, але натомість отримати нову, пише phonearena.com. Наприклад, за інформацією інсайдерів, Samsung може поміняти технологію S Pen для Galaxy S26 Ultra.
Інсайдери припускають, що Samsung може прибрати дигітайзер S Pen, а замість цього почати пропонувати телефони з магнітними задніми панелями Qi2. Телефони Galaxy S Ultra використовували дигітайзер S Pen протягом багатьох років, зазначає видання. Теоретично, якщо Samsung прибере його, це означатиме, що в пристрої буде більше місця для інших модулів.
Однією з причин цього передбачуваного видалення може бути сумісність з Qi2. Зараз Galaxy S25 Ultra підтримує Qi2, що означає, що він може використовувати магнітні чохли, але у нього немає магнітів у корпусі, на відміну від телефонів на кшталт iPhone 15. Якщо ж Samsung прийме повний стандарт, Galaxy S26 Ultra буде оснащений магнітами на задній панелі, як MagSafe на Apple iPhone.
Інша потенційна причина видалення дигітайзера може полягати в тому, що Galaxy S26 Ultra хочуть зробити тонким телефоном. Якщо прибрати дигітайзер, це справді посприяє тонкощі, — утім, за зауваженнями експертів, для досягнення ультратонкого дизайну одним видаленням S Pen не обійтися, і доведеться вигадувати щось іще.
Раніше Фокус писав, що у телефонів Samsung є секретне меню. Загалом смартфони Samsung якраз і виділяються великою кількістю налаштувань, але не всі з них легкодоступні — є й такі, які за замовчуванням приховані (зокрема й меню Connectivity Labs).
Також стало відомо, що телефон Samsung Galaxy A16 5G потрапив до списку найкращих бюджетних смартфонів 2025 року.
Ще повідомлялося, що смартфон Galaxy S25 Ultra потрапив до рейтингу найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge. А ось складаний Samsung Galaxy Z Fold опинився у списку найгірших смартфонів Samsung Galaxy, які абсолютно розчарували користувачів.