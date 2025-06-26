Новий смартфон Samsung уже на підході: чим здивує користувачів Galaxy S26 Ultra

Новий флагманський смартфон Samsung, Galaxy S26 Ultra, який, імовірно, вийде на початку 2026 року, вже активно обговорюється в мережі. Навколо нього збирається багато чуток і витоків, судячи з яких, новинка подвійно здивує користувачів.

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Galaxy S26 Ultra може втратити улюблену фанатами функцію, але натомість отримати нову, пише phonearena.com. Наприклад, за інформацією інсайдерів, Samsung може поміняти технологію S Pen для Galaxy S26 Ultra.

Інсайдери припускають, що Samsung може прибрати дигітайзер S Pen, а замість цього почати пропонувати телефони з магнітними задніми панелями Qi2. Телефони Galaxy S Ultra використовували дигітайзер S Pen протягом багатьох років, зазначає видання. Теоретично, якщо Samsung прибере його, це означатиме, що в пристрої буде більше місця для інших модулів.

Однією з причин цього передбачуваного видалення може бути сумісність з Qi2. Зараз Galaxy S25 Ultra підтримує Qi2, що означає, що він може використовувати магнітні чохли, але у нього немає магнітів у корпусі, на відміну від телефонів на кшталт iPhone 15. Якщо ж Samsung прийме повний стандарт, Galaxy S26 Ultra буде оснащений магнітами на задній панелі, як MagSafe на Apple iPhone.

Інша потенційна причина видалення дигітайзера може полягати в тому, що Galaxy S26 Ultra хочуть зробити тонким телефоном. Якщо прибрати дигітайзер, це справді посприяє тонкощі, — утім, за зауваженнями експертів, для досягнення ультратонкого дизайну одним видаленням S Pen не обійтися, і доведеться вигадувати щось іще.

Раніше Фокус писав, що у телефонів Samsung є секретне меню. Загалом смартфони Samsung якраз і виділяються великою кількістю налаштувань, але не всі з них легкодоступні — є й такі, які за замовчуванням приховані (зокрема й меню Connectivity Labs).

Також стало відомо, що телефон Samsung Galaxy A16 5G потрапив до списку найкращих бюджетних смартфонів 2025 року.