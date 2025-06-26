Новый смартфон Samsung уже на подходе: чем удивит пользователей Galaxy S26 Ultra

Новый флагманский смартфон Samsung, Galaxy S26 Ultra, который, предположительно, выйдет в начале 2026 года, уже активно обсуждается в сети. Вокруг него собирается много слухов и утечек, судя по которым, новинка вдвойне удивит пользователей.

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Galaxy S26 Ultra может лишиться любимой фанатами функции, но вместо этого приобрети новую, пишет phonearena.com. Например, по информации инсайдеров, Samsung может поменять технологию S Pen для Galaxy S26 Ultra.

Инсайдеры допускают, что Samsung может убрать дигитайзер S Pen, а вместо этого начать предлагать телефоны с магнитными задними панелями Qi2. Телефоны Galaxy S Ultra использовали дигитайзер S Pen в течение многих лет, отмечает издание. Теоретически, если Samsung уберет его, это будет означать, что в устройстве будет больше места для других модулей.

Одной из причин этого предполагаемого удаления может быть совместимость с Qi2. Сейчас Galaxy S25 Ultra поддерживает Qi2, что означает, что он может использовать магнитные чехлы, но у него нет магнитов в корпусе, в отличие от телефонов наподобие iPhone 15. Если же Samsung примет полный стандарт, Galaxy S26 Ultra будет оснащен магнитами на задней панели, как MagSafe на Apple iPhone.

Другая потенциальная причина удаления дигитайзера может состоять в том, что Galaxy S26 Ultra хотят сделать тонким телефоном. Если убрать дигитайзер, это действительно поспособствует тонкости, – впрочем, по замечаниям экспертов, для достижения ультратонкого дизайна одним удалением S Pen не обойтись, и придется придумывать что-то еще.

Ранее Фокус писал, что у телефонов Samsung есть секретное меню. В целом смартфоны Samsung как раз и выделяются большим количеством настроек, но не все из них легкодоступны – есть и такие, которые по умолчанию скрыты (в том числе и меню Connectivity Labs).

Также стало известно, что телефон Samsung Galaxy A16 5G попал в список лучших бюджетных смартфонов 2025 года.