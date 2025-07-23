Новий смартфон Samsung відрізнятиметься від інших за однією важливою ознакою: що відомо

Чутки про те, що компанія Samsung розробляє новий власний процесор і використовуватиме його в серії Galaxy S26, ходили вже давно. Схоже, тепер вони отримали реальне підтвердження.

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Інсайдери стверджують, що чип виробництва Samsung буде дешевшим за процесор виробництва TSMC, пише androidauthority.com. У витоках фігурує номер SM8850s — раніше інсайдери використовували його для позначення процесора Snapdragon 8 Elite Gen 2 виробництва Samsung. Водночас номер деталі SM8850 відноситься і до стандартного процесора (тобто виробленого TSMC).

Якщо компанія Qualcomm продовжить цю стратегію подвійного постачальника, то цілком імовірно, що серія Galaxy S26 використовуватиме чипсет виробництва Samsung, зазначає видання. Дешевший чип узагалі може стати гарною новиною для цих телефонів, оскільки Samsung теоретично може запропонувати заморозку цін на серію Galaxy S26.

Дешевший Snapdragon 8 Elite Gen 2 може бути корисним і для базових флагманів інших брендів (наприклад, Xiaomi 16, HONOR Magic 8).

Однак у цієї стратегії є і потенційний недолік. Samsung традиційно відставала від TSMC у виробництві чіпів. Раніше таке відставання проявлялося в чіпах із нижчою продуктивністю та ефективністю. Тому експерти припускають, що чип Snapdragon 8 Elite Gen 2, вироблений TSMC, матиме вищу продуктивність і довший час автономної роботи, ніж чип Samsung.

Водночас фахівці не виключають, що цього разу у Samsung все вийде, і чип її виробництва буде принаймні порівнянний з чипом TSMC.

Паралельно надійшла інформація і про те, що в деякі моделі серії Galaxy S26 Samsung все ж має намір встановлювати вже наявний фірмовий чіп Exynos 2600. Так що питання вибору процесора для нових смартфонів поки що залишається дискусійним, незважаючи на деякі прояснення.

Нагадаємо, новий флагманський смартфон Samsung, Galaxy S26 Ultra, імовірно, вийде на початку 2026 року. Щодо нього зібралося вже багато чуток і очікувань користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.