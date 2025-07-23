Новый смартфон Samsung будет отличаться от других по одному важному признаку: что известно

Слухи о том, что компания Samsung разрабатывает новый собственный процессор и будет использовать его в серии Galaxy S26, ходили уже давно. Похоже, теперь они получили реальное подтверждение.

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Инсайдеры утверждают, что чип производства Samsung будет дешевле процессора производства TSMC, пишет androidauthority.com. В утечках фигурирует номер SM8850s – ранее инсайдеры использовали его для обозначения процессора Snapdragon 8 Elite Gen 2 производства Samsung. В то же время номер детали SM8850 относится и к стандартному процессору (то есть произведенному TSMC).

Если компания Qualcomm продолжит эту стратегию двойного поставщика, то вполне вероятно, что серия Galaxy S26 будет использовать чипсет производства Samsung, отмечает издание. Более дешёвый чип вообще может стать хорошей новостью для этих телефонов, поскольку Samsung теоретически может предложить заморозку цен на серию Galaxy S26.

Более дешевый Snapdragon 8 Elite Gen 2 может быть полезен и для базовых флагманов других брендов (например, Xiaomi 16, HONOR Magic 8).

Однако у этой стратегии есть и потенциальный недостаток. Samsung традиционно отставала от TSMC в производстве чипов. Ранее такое отставание проявлялось в чипах с более низкой производительностью и эффективностью. Поэтому эксперты предполагают, что чип Snapdragon 8 Elite Gen 2, произведенный TSMC, будет обладать более высокой производительностью и более долгим временем автономной работы, чем чип Samsung.

В то же время, специалисты не исключают, что на этот раз у Samsung все получится, и чип ее производства будет по крайней мере сопоставим с чипом TSMC.

Параллельно поступила информация и о том, что в некоторые модели серии Galaxy S26 Samsung все же намерена устанавливать уже имеющийся фирменный чип Exynos 2600. Так что вопрос выбора процессора для новых смартфонов пока остается дискуссионным, несмотря на некоторые прояснения.

Напомним, новый флагманский смартфон Samsung, Galaxy S26 Ultra, предположительно, выйдет в начале 2026 года. Насчет него собралось уже много слухов и ожиданий пользователей.

Ранее Фокус сообщал, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.