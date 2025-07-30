Любимая всеми модель Samsung исчезнет навсегда: почему такое может случиться

Южнокорейская Samsung в будущем году собирается полностью изменить свою флагманскую серию. Скорее всего, там уже не будет базовых Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus.

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Samsung планирует самую большую реорганизацию за последние несколько лет, сообщает Android Authority. Например, привычные версии S, Plus и Ultra хотят заменить на три другие модели – Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra.

Так что у линейки Galaxy S26 есть все шансы стать первой «революционной» серией с 2021 года.

Специалисты отследили, что для линейки Galaxy S24 Samsung использовала внутреннее кодовое название «Eureka», где E1, E2 и E3 соответствовали стандартной модели, моделям Plus и Ultra соответственно. Серия Galaxy S25 получила кодовое название Paradigm, а отдельные модели получили обозначения PA1 (S25), PA2 (S25 Plus) и PA3 (S25 Ultra).

Предыдущие отчеты указывали на внутренние кодовые названия NP1, NP2 и NP3 для серии Galaxy S26, где «NP» означало Next Paradigm (Следующая парадигма). В то же время есть данные, по которым маркировки M1, M2 и M3 на трех устройствах соответствуют Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra.

Еще эксперты предполагают, что, меняя «базовую» модель на «Pro», модель «Plus» на «Edge» и оставляя на первом месте модель «Ultra», Samsung может намекать на повышение цен. Ведь метка «Pro» предполагает улучшенные характеристики базовой версии или более высокую цену по сравнению с текущей базовой моделью Galaxy S25.

Издание отмечает, что планы Samsung еще могут измениться до официальной презентации новой серии Galaxy S26. Однако полученные утечки во многом совпадают с более ранними слухами о возможном снятии с производства модели Plus и подтверждают инсайдерскую информацию о предстоящем ребрендинге.

Напомним, что новый флагманский смартфон Samsung, Galaxy S26 Ultra, предположительно, выйдет в начале 2026 года. Однако вокруг него уже собралось множество слухов.

Также Фокус писал, что новый смартфон Samsung будет отличаться от других по одному важному признаку. Дело в том, что компания Samsung разрабатывает новый собственный процессор и, вероятно, будет использовать его в серии Galaxy S26. Причем чип производства Samsung может оказаться дешевле процессора производства TSMC. Хотя тут есть и свои опасения – мол, обычно Samsung отставала от TSMC в том, что касалось производства чипов.