Найближчі конкуренти Samsung: названо найкращі складні смартфони 2025 року (фото)

Складні телефони поступово утвердилися на ринку, і в 2025 році вони нарешті завоювали масову популярність. Лідерами галузі вважаються смартфони Samsung. Але Galaxy Z Fold 7 — не єдина варта уваги модель.

Південнокорейського гіганта доволі швидко наздоганяють молодші китайські бренди, пише phonearena.com. Експерти видання склали власний рейтинг найкращих складних смартфонів 2025 року.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Цю модель визнали найкращим складним телефоном загалом. Він тонкий і легкий — важить лише 215 г, і це, за словами фахівців, "перший Fold, який справді відчувається в руці як звичайний телефон".

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Ще "розкладачку" хвалять за відмінне багатозадачне ПЗ, продуману оболонку One UI 8, потужний чипсет Snapdragon 8 Elite і гарантію семирічної програми оновлень Samsung.

З мінусів відзначають недостатньо сильну батарею і зарядку, яка все-таки повільніша, ніж у конкурентів.

Vivo X Fold 3 Pro

Цей смартфон показав найкращий час автономної роботи серед складних пристроїв. Тут допомогла велика ємність акумулятора в 5700 мАг, до того ж Vivo також оптимізувала управління температурою і ефективність дисплея. Телефон може протриматися десять годин навіть при інтенсивному використанні (наприклад, під час ігор).

Смартфон Vivo X Fold 3 Pro Фото: Vivo

Але камера цієї "розкладачки" експертам не сподобалася — її навіть навали такою, що розчаровує.

Oppo Find N5

Тут із камерою, навпаки, все гаразд. На думку тестувальників, це взагалі найкраща камера на складному телефоні.

Смартфон Oppo Find N5 Фото: Phone Arena

Модель Oppo Find N5 поєднує елегантний дизайн з однією з найпотужніших систем потрійної камери, які будь-коли застосовувалися в складних смартфонах. Знімки пейзажів, портретів і міських сцен навіть за слабкого освітлення та під час зміни об'єктива виходили з надійною експозицією та деталізацією, а відео — плавним і природним.

Honor Magic V5

Найкомпактніший складаний телефон — до того ж, оснащений чудовими камерами, потужною батареєю і швидкою зарядкою.

Смартфон Honor Magic V5 Фото: Honor

Шарнір відкривається з легким опором і замикається дуже м'яко (без жодного скрипу). Складка тут одна з найбільш непомітних з усіх, а кришка зі співвідношенням сторін 21:9 ідеально підходить для використання однією рукою.

Щоправда, розташування динаміка не дуже вдале — він легко перекривається під час гри в горизонтальному положенні.

Pixel 9 Pro Fold

А це найзручніший складаний телефон. На відміну від старих Fold, які в закритому стані здавалися доволі безглуздими, зовнішній екран Pixel 9 Pro Fold відчувається як звичайний телефон, зазначають експерти.

Смартфон Pixel 9 Pro Fold Фото: androidpolice.com

До того ж, смартфони Google Pixel взагалі славляться своїми камерами, і ця "розкладачка" — не виняток.

