Найближчі конкуренти Samsung: названо найкращі складні смартфони 2025 року (фото)
Складні телефони поступово утвердилися на ринку, і в 2025 році вони нарешті завоювали масову популярність. Лідерами галузі вважаються смартфони Samsung. Але Galaxy Z Fold 7 — не єдина варта уваги модель.
Південнокорейського гіганта доволі швидко наздоганяють молодші китайські бренди, пише phonearena.com. Експерти видання склали власний рейтинг найкращих складних смартфонів 2025 року.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Цю модель визнали найкращим складним телефоном загалом. Він тонкий і легкий — важить лише 215 г, і це, за словами фахівців, "перший Fold, який справді відчувається в руці як звичайний телефон".
Ще "розкладачку" хвалять за відмінне багатозадачне ПЗ, продуману оболонку One UI 8, потужний чипсет Snapdragon 8 Elite і гарантію семирічної програми оновлень Samsung.
З мінусів відзначають недостатньо сильну батарею і зарядку, яка все-таки повільніша, ніж у конкурентів.
Vivo X Fold 3 Pro
Цей смартфон показав найкращий час автономної роботи серед складних пристроїв. Тут допомогла велика ємність акумулятора в 5700 мАг, до того ж Vivo також оптимізувала управління температурою і ефективність дисплея. Телефон може протриматися десять годин навіть при інтенсивному використанні (наприклад, під час ігор).
Але камера цієї "розкладачки" експертам не сподобалася — її навіть навали такою, що розчаровує.
Oppo Find N5
Тут із камерою, навпаки, все гаразд. На думку тестувальників, це взагалі найкраща камера на складному телефоні.
Модель Oppo Find N5 поєднує елегантний дизайн з однією з найпотужніших систем потрійної камери, які будь-коли застосовувалися в складних смартфонах. Знімки пейзажів, портретів і міських сцен навіть за слабкого освітлення та під час зміни об'єктива виходили з надійною експозицією та деталізацією, а відео — плавним і природним.
Honor Magic V5
Найкомпактніший складаний телефон — до того ж, оснащений чудовими камерами, потужною батареєю і швидкою зарядкою.
Шарнір відкривається з легким опором і замикається дуже м'яко (без жодного скрипу). Складка тут одна з найбільш непомітних з усіх, а кришка зі співвідношенням сторін 21:9 ідеально підходить для використання однією рукою.
Щоправда, розташування динаміка не дуже вдале — він легко перекривається під час гри в горизонтальному положенні.
Pixel 9 Pro Fold
А це найзручніший складаний телефон. На відміну від старих Fold, які в закритому стані здавалися доволі безглуздими, зовнішній екран Pixel 9 Pro Fold відчувається як звичайний телефон, зазначають експерти.
До того ж, смартфони Google Pixel взагалі славляться своїми камерами, і ця "розкладачка" — не виняток.
Раніше Фокус писав, що тонкий складаний смартфон Honor витримав на собі холодильник вагою 104 кг. Йшлося про модель Honor Magic V5, і вона встановила світовий рекорд Гіннесса.
Також стало відомо, який складаний смартфон переміг у "битві гаджетів". Експертам довелося зробити нелегкий вибір між моделями Samsung Galaxy і Google Pixel.