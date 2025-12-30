Необычный смартфон среднего класса догоняет флагманы: какая модель удивит в 2026 году (фото)

Ожидаемый смартфон среднего класса Tecno Pova Curve 2 отличается нестандартным внешним видом, мощным аккумулятором и AMOLED-дисплеем.

Дизайн Tecno Pova Curve 2 уже можно оценить на обнародованных в сети рендерах. Треугольный модуль камеры и дисплей, закругленный слева и справа, делают этот смартфон весьма необычным, пишет Notebookcheck.

Как отмечают в издании, визуально Tecno Pova Curve 2 напоминает Fairphone 5. Треугольный модуль камеры содержит два объектива и светодиодную вспышку. В правом нижнем углу на задней панели есть прозрачный треугольник.

Tecno Pova Curve 2

По мнению экспертов портала, изогнутый дисплей призван придать смартфону среднего класса более современный вид. Его 6,78-дюймовый дисплей базируется на AMOLED-панели с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1,5K.

Ожидается, что смартфон получит 13-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную основную камеру. Кроме того, устройство оснастят сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, ИК-передатчиком и поддержкой Dolby Atmos.

Среди других характеристик Tecno Pova Curve 2 — аккумулятор емкостью 8000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 45 Вт, чипсет MediaTek Dimensity 7100 ARM, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ встроенной памяти.

