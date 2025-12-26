Бюджетный смартфон с отличной производительностью: раскрыты детали о новинке 2026 года

В ближайшее время ожидается выход смартфона RedMagic 11 Air, который позиционируется как бюджетная модель флагманской серии RedMagic 11 Pro.

Линейка RedMagic 11 Pro оснащена чипами Snapdragon 8 Elite Gen 5, поэтому стоят эти смартфоны как некоторые современные флагманы высшего класса. В свою очередь 11 Air станет более доступным вариантом с неплохими характеристиками, пишет Notebookcheck со ссылкой на инсайдеров.

По данным инсайдера Digital Chat Station, доступный смартфон RedMagic 11 Air будет оснащен флагманской однокристальной системой последнего поколения Snapdragon 8 Elite, которая все еще может обеспечить приличную производительность.

Как объясняют эксперты, производительность Snapdragon 8 Elite достаточно близка к тому, что предлагает новый Snapdragon 8 Gen 5. Ожидается, что фирменный вентилятор активного охлаждения останется, что в целом обещает лучшую общую производительность.

Также сообщается, что RedMagic 11 Air получит большой аккумулятор и полноэкранный дисплей с фронтальной камерой под низом. Ориентировочное время выхода смартфона — январь 2026 года.

