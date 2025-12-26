Бюджетний смартфон з чудовою продуктивністю: розкрито деталі про новинку 2026 року

Найближчим часом очікується вихід смартфона RedMagic 11 Air, який позиціонується як бюджетна модель флагманської серії RedMagic 11 Pro.

Лінійка RedMagic 11 Pro оснащена чипами Snapdragon 8 Elite Gen 5, тому коштують ці смартфони як деякі сучасні флагмани вищого класу. Своєю чергою 11 Air стане більш доступним варіантом з непоганими характеристиками, пише Notebookcheck з посиланням на інсайдерів.

За даними інсайдера Digital Chat Station, доступний смартфон RedMagic 11 Air буде оснащений флагманською однокристальною системою останнього покоління Snapdragon 8 Elite, яка все ще може забезпечити пристойну продуктивність.

Як пояснюють експерти, продуктивність Snapdragon 8 Elite досить близька до того, що пропонує новий Snapdragon 8 Gen 5. Очікується, що фірмовий вентилятор активного охолодження залишиться, що загалом обіцяє кращу загальну продуктивність.

Також повідомляється, що RedMagic 11 Air отримає великий акумулятор та повноекранний дисплей із фронтальною камерою під низом. Орієнтовний час виходу смартфона — січень 2026 року.

