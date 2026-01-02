Бюджетні смартфони Samsung отримають неочікувану деталь у 2026 році: про які моделі йдеться

Два середньобюджетних смартфони Samsung Galaxy A57 та Samsung Galaxy S26 FE, ймовірно, отримають OLED-панелі від китайського виробника CSOT.

Китайський гігант CSOT вперше постачатиме OLED-панелі для смартфона Samsung Galaxy A57. Це знаменує собою відхід від Samsung Display як єдиного постачальника для серії A5x, пише The Elec з посиланням на галузеві джерела.

Повідомляється, що досі A57 використовував жорсткі OLED-панелі, але з наступного року Samsung планує використовувати гнучкі OLED-панелі. Гнучкий OLED-дисплей, який використовує поліамідну підкладку замість скла, дозволяє використовувати тонші рамки та дає більше свободи для дизайну, однак він дорожчий за жорсткі моделі.

Важливо

Експерти пояснюють, що китайські конкуренти Samsung використовують гнучкі OLED-панелі в телефонах, вартість яких становить 200, а іноді навіть 150 доларів США. Це може означати, що Samsung вирішила перейти на гнучкі OLED-панелі до своєї серії A вартістю близько 500 доларів США, щоб зберегти конкурентоспроможні ціни.

За даними джерел, CSOT постачатиме OLED-панелі разом із дисплеєм Samsung для A57. Окрім того, OLED-панель буде використовуватися в серії телефонів Samsung Fan Edition (FE), які вийдуть пізніше. Відповідно, майбутній Galaxy S26 FE також може отримати дисплей, виготовлений CSOT.

Нагадаємо, нові смартфони Samsung Galaxy Ultra можуть отримати акумулятори ємністю понад 5000 мАг.

Фокус також повідомляв, що бюджетний Samsung Galaxy A07 5G отримає більший акумулятор, ніж його попередник Galaxy A07 4G.