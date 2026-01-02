Можна купити замість iPhone 17: дешевший смартфон здивував експертів камерою (фото)

Оглядачі камер DxOMark випробували флагманський смартфон Vivo X300 Pro. За результатами тестування ця модель посіла друге місце в рейтингу найкращих камер.

На думку експертів, Vivo X300 Pro може стати чудовою альтернативою iPhone 17 Pro, особливо для любителів відеозйомки. Деталі розкрито на офіційному сайті DxOMark.

Основні характеристики камер Vivo X300 Pro:

основна — 50 МП, f/1.6, 24 мм (ширококутна), 1/1.28″, 1.22 мкм, PDAF, OIS;

ультраширококутний об'єктив — 50 МП, f/2.0, 15 мм, 119˚ (надширококутний), 1/2.76″, 0.64 мкм, автофокус;

телеоб'єктив — 200 МП, f/2.7, 85 мм (перископічний телеоб'єктив), 1/1.4″, 0.56 мкм, багатонаправлений PDAF, OIS, 3.7x оптичний зум, макрозйомка 2.7:1.

Як зазначають експерти, камера Vivo X300 Pro пропонує точну та стабільну експозицію, чудову передачу відтінків шкіри з нейтральним балансом білого та високий рівень деталізації за будь-яких умов.

Vivo X300 Pro Фото: PhoneArena

Оглядачі камер також вказали на те, що телезум Vivo X300 Pro добре передає деталі на світлинах, а режим боке забезпечує чудову сегментацію та відчувається природним.

Як зазначає Notebookcheck, за якістю відео Vivo X300 Pro посідає друге місце одразу після iPhone 17 Pro, тож наразі це найкращий телефон Android за даним параметром. Окремо у DxOMark відзначили ефективну стабілізацію відео.

Попри низку переваг, оглядачі вказали на кілька моментів, які Vivo могла б покращити. Зокрема, є проблеми з контрастністю на HDR-зображеннях із сильним підсвічуванням, порівняно вузьке поле зору надширококутної камери та артефакти, такі як ореоли, кольорові облямівки або текстурні артефакти.

Крім того, фотографії з низьким освітленням іноді відображають неприродні деталі, а кольори людей з темною шкірою іноді виглядають трохи занадто яскравими.

