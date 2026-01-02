Можно купить вместо iPhone 17: более дешевый смартфон удивил экспертов камерой (фото)

Обозреватели камер DxOMark испытали флагманский смартфон Vivo X300 Pro. По результатам тестирования эта модель заняла второе место в рейтинге лучших камер.

По мнению экспертов, Vivo X300 Pro может стать отличной альтернативой iPhone 17 Pro, особенно для любителей видеосъемки. Детали раскрыты на официальном сайте DxOMark.

Основные характеристики камер Vivo X300 Pro:

основная — 50 МП, f/1.6, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28″, 1.22 мкм, PDAF, OIS;

ультраширокоугольный объектив — 50 МП, f/2.0, 15 мм, 119˚ (сверхширокоугольный), 1/2.76″, 0.64 мкм, автофокус;

телеобъектив — 200 МП, f/2.7, 85 мм (перископический телеобъектив), 1/1.4″, 0.56 мкм, многонаправленный PDAF, OIS, 3.7x оптический зум, макросъемка 2.7:1.

Как отмечают эксперты, камера Vivo X300 Pro предлагает точную и стабильную экспозицию, отличную передачу оттенков кожи с нейтральным балансом белого и высокий уровень детализации при любых условиях.

Vivo X300 Pro Фото: PhoneArena

Обозреватели камер также указали на то, что телезум Vivo X300 Pro хорошо передает детали на фотографиях, а режим боке обеспечивает превосходную сегментацию и ощущается естественным.

Как отмечает Notebookcheck, по качеству видео Vivo X300 Pro занимает второе место сразу после iPhone 17 Pro, поэтому сейчас это лучший телефон Android по данному параметру. Отдельно в DxOMark отметили эффективную стабилизацию видео.

Несмотря на ряд преимуществ, обозреватели указали на несколько моментов, которые Vivo могла бы улучшить. В частности, есть проблемы с контрастностью на HDR-изображениях с сильной подсветкой, сравнительно узкое поле зрения сверхширокоугольной камеры и артефакты, такие как ореолы, цветные каймы или текстурные артефакты.

Кроме того, фотографии с низким освещением иногда отображают неестественные детали, а цвета людей с темной кожей иногда выглядят немного слишком яркими.

