Новый Xiaomi 17 Ultra снимает лучше iPhone и Samsung: результаты уже в сети (фото)

Xiaomi официально продемонстрировала фотовозможности своего главного камерофона 17 Ultra. Производитель делает ставку на новую оптику, разработанную совместно с Leica, а также передовые китайские сенсоры.

Как пишет Gizmochina, полноценная презентация устройства состоится раньше обычного срока, уже на этой неделе.

Камеры Xiaomi 17 Ultra

Главной особенностью флагмана стала система из трех камер, возглавляемая новым OmniVision OV50X. Это топовая 1-дюймовая матрица, в которой применяется технология LOFIC третьего поколения. Она расширяет динамический диапазон и улучшает качество съемки при слабом освещении.

Главный датчик дополнит новый 200-мегапиксельный перископический телеобъектив под брендом Leica. Отмечается, что модуль зум-камеры стал на 35% крупнее по сравнению с предшественником. Объектив получил сертификацию Leica APO, что гарантирует минимизацию цветовых искажений и высокую четкость даже на больших дистанциях приближения.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Первые тесты

Чтобы показать возможности новинки, компания опубликовала серию снимков, сделанных в технически сложных условиях. Камера успешно справилась с захватом открытого огня, фейерверков и неоновых вывесок, сохранив детали в тенях и не засветив яркие участки.

Светосила основной оптики составляет f/1,67, а общий диапазон эквивалентных фокусных расстояний варьируется от 14 до 100 мм. Xiaomi заявляет о плотном стратегическом сотрудничестве с Leica, чтобы вывести ночные результаты и зум-фотографии на принципиально новый уровень.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Дата анонса

Дизайн Xiaomi 17 Ultra сохранил преемственность: на задней панели из белой керамики или стекла расположен массивный круглый блок камер с логотипом Leica по центру и двумя симметричными вспышками сверху. Впрочем, толщина телефона составит всего 8,3 мм, что тоньше Xiaomi 15 Ultra при увеличенной батарее.

Еще смартфону приписывают топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Что касается автономности, по данным инсайдеров, установят аккумулятор емкостью 6800 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Презентация состоится 25 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 17 Ultra станет главным камерофоном года за счет интересной особенности. В сети появились первые рендеры специального фотонабора (Photography Kit) для будущего флагмана Xiaomi 17 Ultra. Утечка раскрыла неожиданную деталь: новинка получит тройную основную камеру, отказавшись от четвертого модуля, который был в предыдущей модели.