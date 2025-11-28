Xiaomi 17 Ultra станет главным камерофоном года за счет интересной особенности (фото)

В сети появились первые рендеры специального фотонабора (Photography Kit) для будущего флагмана Xiaomi 17 Ultra. Утечка раскрыла неожиданную деталь: новинка, вероятно, получит тройную основную камеру, отказавшись от четвертого модуля, который был в предыдущей модели.

Ожидается, что смартфон представят раньше обычного — уже в конце декабря. Несмотря на уменьшение количества камер, эксперты уверены, что это не даунгрейд, а качественный скачок вперед, пишет GSMArena.

Главное изменение — отказ от отдельного 50-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным зумом, который использовался в Xiaomi 15 Ultra. Вместо двух телевиков компания решила сосредоточиться на одном, но значительно улучшенном модуле.

Xiaomi 17 Ultra с аксессуаром для съемки (неофициальный рендер) Фото: gsmarena.com

По данным инсайдеров, новый набор камер будет выглядеть так:

Основная камера: 50 Мп на базе сенсора OmniVision OVX10500U.

50 Мп на базе сенсора OmniVision OVX10500U. Телеобъектив: Мощный 200-мегапиксельный перископ на базе сенсора Samsung ISOCELL S5KHPE. Именно он возьмет на себя функции приближения кадра, обеспечивая высокое качество снимков на разных фокусных расстояниях благодаря огромному разрешению.

Мощный 200-мегапиксельный перископ на базе сенсора Samsung ISOCELL S5KHPE. Именно он возьмет на себя функции приближения кадра, обеспечивая высокое качество снимков на разных фокусных расстояниях благодаря огромному разрешению. Сверхширокоугольная камера: 50 Мп (сенсор OV50M или Samsung S5KJN5).

Фронтальная камера также получит апгрейд до 50 Мп (сенсор OV50M).

Помимо выдающихся фотовозможностей, Xiaomi 17 Ultra обещает стать одним из самых быстрых смартфонов на рынке. Ожидается, что он будет работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 под управлением прошивки HyperOS 3.

Специальный фотонабор, рендеры которого утекли в сеть, традиционно превращает смартфон в подобие компактной камеры, добавляя удобный хват и физические кнопки управления съемкой.

