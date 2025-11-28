Xiaomi 17 Ultra стане головним камерофоном року завдяки цікавій особливості (фото)

У мережі з'явилися перші рендери спеціального фотонабору (Photography Kit) для майбутнього флагмана Xiaomi 17 Ultra. Витік розкрив несподівану деталь: новинка, ймовірно, отримає потрійну основну камеру, відмовившись від четвертого модуля, який був у попередній моделі.

Очікується, що смартфон представлять раніше, ніж зазвичай, — уже наприкінці грудня. Попри зменшення кількості камер, експерти впевнені, що це не даунгрейд, а якісний стрибок уперед, пише GSMArena.

Головна зміна — відмова від окремого 50-мегапіксельного телеоб'єктива з 3-кратним зумом, який використовували у Xiaomi 15 Ultra. Замість двох телевіків компанія вирішила зосередитися на одному, але значно поліпшеному модулі.

Xiaomi 17 Ultra з аксесуаром для зйомки (неофіційний рендер) Фото: gsmarena.com

За даними інсайдерів, новий набір камер матиме такий вигляд:

Основна камера: 50 Мп на базі сенсора OmniVision OVX10500U.

50 Мп на базі сенсора OmniVision OVX10500U. Телеоб'єктив: Потужний 200-мегапіксельний перископ на базі сенсора Samsung ISOCELL S5KHPE. Саме він візьме на себе функції наближення кадру, забезпечуючи високу якість знімків на різних фокусних відстанях завдяки величезній роздільній здатності.

Потужний 200-мегапіксельний перископ на базі сенсора Samsung ISOCELL S5KHPE. Саме він візьме на себе функції наближення кадру, забезпечуючи високу якість знімків на різних фокусних відстанях завдяки величезній роздільній здатності. Надширококутна камера: 50 Мп (сенсор OV50M або Samsung S5KJN5).

Фронтальна камера також отримає апгрейд до 50 Мп (сенсор OV50M).

Крім видатних фотоможливостей, Xiaomi 17 Ultra обіцяє стати одним з найшвидших смартфонів на ринку. Очікується, що він працюватиме на новітньому процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 під управлінням прошивки HyperOS 3.

Спеціальний фотонабір, рендери якого витекли в мережу, традиційно перетворює смартфон на подобу компактної камери, додаючи зручний хват і фізичні кнопки управління зйомкою.

