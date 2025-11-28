На смартфонах Xiaomi знайшли дивну помилку, але виявилося, що це модна фішка

Користувачі Xiaomi стали помічати, що на їхніх смартфонах раз у раз з'являються два значки Wi-Fi. Люди дивувалися, як можна бути підключеним до двох мереж одразу, — але виявилося, що це не помилка.

Насправді подвійний Wi-Fi виявився конкретною функцією, пояснює xiaomitime.com. Це відображення передових фреймворків багатоканального підключення, які Xiaomi використовувала в HyperOS і більш ранніх версіях своєї оперативної системи MIUI. Такі функції, як дводіапазонне прискорення Wi-Fi і Wi-Fi 7 MLO (Multi-Link Operation), дають змогу одночасно використовувати різні діапазони частот для підвищення стабільності, зменшення затримок і підвищення надійності.

Чому у Xiaomi подвійний Wi-Fi

Як зазначає видання, пристрої на базі Xiaomi підтримують одночасний багатодіапазонний зв'язок завдяки апаратним можливостям модулів Qualcomm FastConnect і платформи MediaTek HyperEngine. У разі ввімкнення цієї функції система може відображати паралельне з'єднання двома значками Wi-Fi. Таким чином, пристрій може використовувати частоти 2,4 ГГц і 5 ГГц (або 6 ГГц у разі маршрутизаторів Wi-Fi 7) — для того, щоб операційна система автоматично розподіляла трафік і підтримувала стабільну продуктивність. Самому користувачеві втручатися в ці процеси не потрібно.

Смартфони Xiaomi з платформами FastConnect або MediaTek HyperEngine окремо керують радіоканалами, що дає змогу двом частотним діапазонам працювати незалежно один від одного. Таким чином забезпечується надійний паралельний канал передачі даних, і, якщо навіть на одному з діапазонів виникнуть перешкоди або перевантаження, на стабільній роботі всього каналу це не позначиться.

У HyperOS була розроблена більш інтегрована структура управління мережею під назвою Xiaomi HyperConnect. Вона оцінює якість сигналу, температуру пристрою і вимоги додатків. Замість ручного ввімкнення дводіапазонних режимів система зазвичай автоматично вмикає багатоканальний режим для завдань, чутливих до затримки. У HyperOS другий значок Wi-Fi відображається тільки за необхідності, тоді як мережі Wi-Fi 7 використовують один значок з ідентифікаторами (наприклад, "7+").

Коли вмикається Multi-Link

HyperOS використовує розумний механізм, який визначає, наскільки ефективно пристрій використовує багатодіапазонне підключення. Система тимчасово вимикає допоміжний канал у разі низького рівня RSSI на додатковому діапазоні, перегріву пристрою або відсутності активного потоку даних. Це допомагає уникнути марних витрат енергії.

Вигода такої дводіапазонної системи Xiaomi особливо помітна в ситуації, коли сигнал нестабільний, — адже смартфони продовжують спокійно працювати, незважаючи на перешкоди навколишнього середовища. Таким чином забезпечується, наприклад, стабільність онлайн-ігор, — Game Turbo використовує обидва діапазони для запобігання стрибків затримки.

Щоправда, використання двох каналів Wi-Fi збільшує енергоспоживання приблизно на 20-40%. Але гаджети Xiaomi можуть автоматично вимикати другий канал, якщо виявляють, що пристрій занадто нагрівся. Можна і самому тимчасово вимкнути цю функцію, — зокрема, так радять робити при використанні корпоративних мереж.

