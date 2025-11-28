На смартфонах Xiaomi нашли странную ошибку, но оказалось, что это модная фишка

Пользователи Xiaomi стали замечать, что на их смартфонах то и дело появляются два значка Wi-Fi. Люди недоумевали, как можно быть подключенным к двум сетям сразу, – но оказалось, что это не ошибка.

На самом деле двойной Wi-Fi оказался конкретной функцией, поясняет xiaomitime.com. Это отображение передовых фреймворков многоканального подключения, которые Xiaomi использовала в HyperOS и более ранних версиях своей оперативной системы MIUI. Такие функции, как двухдиапазонное ускорение Wi-Fi и Wi-Fi 7 MLO (Multi-Link Operation), позволяют одновременно использовать различные диапазоны частот для повышения стабильности, уменьшения задержек и повышения надежности.

Почему у Xiaomi двойной Wi-Fi

Как отмечает издание, устройства на базе Xiaomi поддерживают одновременную многодиапазонную связь благодаря аппаратным возможностям модулей Qualcomm FastConnect и платформы MediaTek HyperEngine. При включении этой функции система может отображать параллельное соединение двумя значками Wi-Fi. Таким образом, устройство может использовать частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц (или 6 ГГц в случае маршрутизаторов Wi-Fi 7) – для того, чтобы операционная система автоматически распределяла трафик и поддерживала стабильную производительность. Самому пользователю вмешиваться в эти процессы не нужно.

Відео дня

Смартфоны Xiaomi с платформами FastConnect или MediaTek HyperEngine раздельно управляют радиоканалами, что позволяет двум частотным диапазонам работать независимо друг от друга. Таким образом обеспечивается надежный параллельный канал передачи данных, и, если даже на одном из диапазонов возникнут помехи или перегрузки, на стабильной работе всего канала это не скажется.

В HyperOS была разработана более интегрированная структура управления сетью под названием Xiaomi HyperConnect. Она оценивает качество сигнала, температуру устройства и требования приложений. Вместо ручного включения двухдиапазонных режимов система обычно автоматически включает многоканальный режим для задач, чувствительных к задержке. В HyperOS второй значок Wi-Fi отображается только при необходимости, в то время как сети Wi-Fi 7 используют один значок с идентификаторами (например, "7+") .

Когда включается Multi-Link

HyperOS использует умный механизм, который определяет, насколько эффективно устройство использует многодиапазонное подключение. Система временно отключает вспомогательный канал в случае низкого уровня RSSI на дополнительном диапазоне, перегрева устройства или отсутствия активного потока данных. Это помогает избежать напрасных затрат энергии.

Выгода такой двухдиапазонной системы Xiaomi особенно заметна в ситуации, когда сигнал нестабилен, – ведь смартфоны продолжают спокойно работать, несмотря на помехи окружающей среды. Таким образом обеспечивается, к примеру, стабильность онлайн-игр, – Game Turbo использует оба диапазона для предотвращения скачков задержки.

Правда, использование двух каналов Wi-Fi увеличивает энергопотребление примерно на 20–40%. Но гаджеты Xiaomi могут автоматически отключать второй канал, если обнаруживают, что устройство слишком нагрелось. Можно и самому временно отключить эту функцию, – в частности, так советуют делать при использовании корпоративных сетей.

Ранее сообщалось, что старые смартфоны Xiaomi работают лучше новых. Среди моделей, которые эксперты рекомендуют купить в 2025 году, назывались Poco X5 Pro 5G (2023 гола) и серия Xiaomi Mi 10 (2020 года).