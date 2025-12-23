Новий Xiaomi 17 Ultra знімає краще за iPhone і Samsung: результати вже в мережі (фото)

Xiaomi офіційно продемонструвала фотоможливості свого головного камерофона 17 Ultra. Виробник робить ставку на нову оптику, розроблену спільно з Leica, а також передові китайські сенсори.

Як пише Gizmochina, повноцінна презентація пристрою відбудеться раніше звичайного терміну, вже цього тижня.

Камери Xiaomi 17 Ultra

Головною особливістю флагмана стала система з трьох камер, очолювана новим OmniVision OV50X. Це топова 1-дюймова матриця, в якій застосовується технологія LOFIC третього покоління. Вона розширює динамічний діапазон і покращує якість зйомки при слабкому освітленні.

Головний датчик доповнить новий 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив під брендом Leica. Зазначається, що модуль зум-камери став на 35% більшим порівняно з попередником. Об'єктив отримав сертифікацію Leica APO, що гарантує мінімізацію колірних спотворень і високу чіткість навіть на великих дистанціях наближення.

Відео дня

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Перші тести

Щоб показати можливості новинки, компанія опублікувала серію знімків, зроблених у технічно складних умовах. Камера успішно впоралася із захопленням відкритого вогню, феєрверків і неонових вивісок, зберігши деталі в тінях і не засвітивши яскраві ділянки.

Світлосила основної оптики становить f/1,67, а загальний діапазон еквівалентних фокусних відстаней варіюється від 14 до 100 мм. Xiaomi заявляє про щільну стратегічну співпрацю з Leica, щоб вивести нічні результати і зум-фотографії на принципово новий рівень.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Дата анонсу

Дизайн Xiaomi 17 Ultra зберіг спадкоємність: на задній панелі з білої кераміки або скла розташований масивний круглий блок камер з логотипом Leica по центру і двома симетричними спалахами зверху. Утім, товщина телефону становитиме лише 8,3 мм, що тонше за Xiaomi 15 Ultra при збільшеній батареї.

Ще смартфону приписують топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Що стосується автономності, за даними інсайдерів, встановлять акумулятор ємністю 6800 мАг з підтримкою 100-ватної зарядки.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Презентація відбудеться 25 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi 17 Ultra стане головним камерофоном року завдяки цікавій особливості. У мережі з'явилися перші рендери спеціального фотонабору (Photography Kit) для майбутнього флагмана Xiaomi 17 Ultra. Витік розкрив несподівану деталь: новинка отримає потрійну основну камеру, відмовившись від четвертого модуля, який був у попередній моделі.