Бюджетные смартфоны Samsung получат неожиданную деталь в 2026 году: о каких моделях идет речь

Два среднебюджетных смартфона Samsung Galaxy A57 и Samsung Galaxy S26 FE, вероятно, получат OLED-панели от китайского производителя CSOT.

Китайский гигант CSOT впервые будет поставлять OLED-панели для смартфона Samsung Galaxy A57. Это знаменует собой отход от Samsung Display как единственного поставщика для серии A5x, пишет The Elec со ссылкой на отраслевые источники.

Сообщается, что до сих пор A57 использовал жесткие OLED-панели, но со следующего года Samsung планирует использовать гибкие OLED-панели. Гибкий OLED-дисплей, который использует полиамидную подложку вместо стекла, позволяет использовать более тонкие рамки и дает больше свободы для дизайна, однако он дороже жестких моделей.

Эксперты объясняют, что китайские конкуренты Samsung используют гибкие OLED-панели в телефонах, стоимость которых составляет 200, а иногда даже 150 долларов США. Это может означать, что Samsung решила перейти на гибкие OLED-панели к своей серии A стоимостью около 500 долларов США, чтобы сохранить конкурентоспособные цены.

По данным источников, CSOT будет поставлять OLED-панели вместе с дисплеем Samsung для A57. Кроме того, OLED-панель будет использоваться в серии телефонов Samsung Fan Edition (FE), которые выйдут позже. Соответственно, будущий Galaxy S26 FE также может получить дисплей, изготовленный CSOT.

