Флагманский смартфон, который все игнорируют: названа недооцененная бюджетная модель

Среди смартфонов флагманского уровня, вышедших в 2025 году, выделяется OnePlus 13. Эта модель обещает высокую мощность и длительное время работы от аккумулятора за относительно доступную цену.

Несмотря на хорошие отзывы, об OnePlus 13 почти не говорят после его запуска. На это обратили внимание эксперты портала Android Police.

Как отмечают в издании, OnePlus 13 получил 6,82-дюймовый OLED-экран, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон также имеет неплохие камеры, особенно 50-мегапиксельный основной объектив.

Кроме того, OnePlus 13 может похвастаться аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт. Также есть беспроводная зарядка и защита IP69, что делает этот смартфон чрезвычайно долговечным.

"Это один из тех телефонов, которые мы можем смело рекомендовать, если вы ищете устройство флагманского уровня за небольшую цену", — отметили в издании.

