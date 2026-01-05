Забудьте про нові смартфони: у 2026 році може вийти лише один доступний флагман

Компанія Samsung може заморозити стартові ціни на серію флагманських смартфонів Galaxy S26, однак експерти попереджають про важливий нюанс.

Згідно з нещодавніми чутками, Samsung може встановити ціну близько 799 доларів на базову модель Galaxy S26, 999 доларів за Plus та 1299 доларів за Ultra. Це може зробити флагмани Samsung доступнішими на фоні конкурентів, пише PhoneArena.

Враховуючи, що у 2026 році очікується подорожчання смартфонів через дефіцит оперативної пам’яті, утримання стабільної ціни видається розумним стратегічним кроком з боку Samsung. Наразі компанія позиціонує Galaxy S26 як "тиху гавань посеред шторму".

Також варто враховувати, що Apple збирається змінити графік випуску iPhone, залишивши величезну прогалину на ринку. Витоки інформації вказують на те, що стандартний iPhone 18 може бути відкладений до весни 2027 року, а дорожчі iPhone 18 Pro, Pro Max та iPhone Fold вийдуть наприкінці 2026 року.

Відео дня

Важливо

Можна купити замість iPhone 17: дешевший смартфон здивував експертів камерою (фото)

"Якщо осіння лінійка Apple складається виключно з пристроїв преміум-класу з відповідними цінниками, рішення Samsung зберегти стандартні S26 та S26 Plus за доступними цінами виглядає не стільки як "стагнація", скільки як тактичний шах і мат. Якщо ви хочете флагман 2026 року, але не хочете витрачати гроші на Pro-рівень, Samsung може бути єдиним варіантом" — вважає експерт порталу.

Як зазначають у виданні, деякі критики вказують на відсутність змін у дизайні Samsung Galaxy S26 заради збереження ціни. Однак низка джерел свідчать, що натомість смартфон отримає низку інших оновлень, серед яких:

телеоб'єктиви наступного покоління;

ефективніші процесори;

ефективніші акумулятори;

яскравіші екрани з кращою продуктивністю.

З огляду на це, експерт вважає Samsung Galaxy S26 хорошим вибором у 2026 році. При цьому він попереджає, що власники Samsung Galaxy S25, ймовірно, не відчують суттєвої різниці, оскільки телефони досягли такого рівня, що немає сенсу оновлювати їх щороку.

"Чи віддав би я перевагу свіжому вигляду? Звичайно. Але чи проміняв би я цей свіжий вигляд на підвищення ціни на 100 доларів? Абсолютно ні. Якби в мене був Galaxy S24 або старіший, S26 виглядав би як фантастичне оновлення", — підсумував автор статті.

Нагадаємо, нові смартфони Samsung Galaxy Ultra можуть отримати акумулятори ємністю понад 5000 мАг, що стане суттєвим зрушенням для даної серії.

Фокус також повідомляв, що два смартфони Samsung Galaxy A57 та Samsung Galaxy S26 FE, ймовірно, отримають OLED-панелі від китайського виробника CSOT.