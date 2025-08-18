Ми не побачимо iPhone 18 наступного року: інсайдери розповіли, що сталося
Серія iPhone 17 може стати останньою, яку ми побачимо восени, оскільки Apple готується змінити свій підхід до випуску смартфонів.
Цьогорічний запуск iPhone 17 має відбутися звичним чином — усі моделі з'являться одночасно у вересні. Однак у вересні 2026 року ми, ймовірно, не побачимо iPhone 18, пише ETNews, посилаючись на джерела в ланцюжку поставок Apple.
За даними видання, навесні наступного року вийде дешевша модель iPhone 17e, а у вересні 2026 року буде представлений новий iPhone Fold. Своєю чергою iPhone 18 буде випущений разом з бюджетним iPhone 18e аж у 2027 році.
Повідомляється, що Apple поділилася цією інформацією зі своїми постачальниками матеріалів та компонентів. Зміни нібито пов’язані з новим складним телефоном, який компанія додасть до лінійки наступного року.
"Apple змінить свій модельний ряд, щоб випустити початкову e-модель iPhone та стандартну модель разом у першій половині року, а потім випустити чотири моделі, включаючи складну модель, у другій половині року. Випуск стандартної моделі буде тимчасово відкладено наступного року", — розповіли джерела.
Очікується, що стратегія Apple щодо збільшення кількості моделей, випущених у першій половині року, та представлення високоякісних продуктів у другій половині року буде стимулювати продажі iPhone. Новий графік з додаванням складних телефонів та бюджетних моделей покликаний збалансувати графік анонсів, щоб забезпечити однакову вигоду для кожного нового продукту.
Нагадаємо, згідно з чутками, Apple підніме ціни на iPhone 17 та iPhone 17 Pro на 50 доларів порівняно з аналогічними моделями iPhone 16.
Фокус також повідомляв, що скоро вийде iPhone 17 Air, однак інсайдери попереджають, що цей надтонкий телефон має три великі недоліки.