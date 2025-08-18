Мы не увидим iPhone 18 в следующем году: инсайдеры рассказали, что произошло

Серия iPhone 17 может стать последней, которую мы увидим осенью, поскольку Apple готовится изменить свой подход к выпуску смартфонов.

Нынешний запуск iPhone 17 должен состояться привычным образом — все модели появятся одновременно в сентябре. Однако в сентябре 2026 года мы, вероятно, не увидим iPhone 18, пишет ETNews, ссылаясь на источники в цепочке поставок Apple.

По данным издания, весной следующего года выйдет более дешевая модель iPhone 17e, а в сентябре 2026 года будет представлен новый iPhone Fold. В свою очередь iPhone 18 будет выпущен вместе с бюджетным iPhone 18e аж в 2027 году.

Сообщается, что Apple поделилась этой информацией со своими поставщиками материалов и компонентов. Изменения якобы связаны с новым складным телефоном, который компания добавит в линейку в следующем году.

"Apple изменит свой модельный ряд, чтобы выпустить начальную e-модель iPhone и стандартную модель вместе в первой половине года, а затем выпустить четыре модели, включая складную модель, во второй половине года. Выпуск стандартной модели будет временно отложен в следующем году", — рассказали источники.

Ожидается, что стратегия Apple по увеличению количества моделей, выпущенных в первой половине года, и представление высококачественных продуктов во второй половине года будет стимулировать продажи iPhone. Новый график с добавлением сложных телефонов и бюджетных моделей призван сбалансировать график анонсов, чтобы обеспечить одинаковую выгоду для каждого нового продукта.

Напомним, согласно слухам, Apple поднимет цены на iPhone 17 и iPhone 17 Pro на 50 долларов по сравнению с аналогичными моделями iPhone 16.

Фокус также сообщал, что скоро выйдет iPhone 17 Air, однако инсайдеры предупреждают, что этот сверхтонкий телефон имеет три больших недостатка.