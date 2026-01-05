Забудьте о новых смартфонах: в 2026 году может выйти только один доступный флагман

Компания Samsung может заморозить стартовые цены на серию флагманских смартфонов Galaxy S26, однако эксперты предупреждают о важном нюансе.

Согласно недавним слухам, Samsung может установить цену около 799 долларов на базовую модель Galaxy S26, 999 долларов за Plus и 1299 долларов за Ultra. Это может сделать флагманы Samsung более доступными на фоне конкурентов, пишет PhoneArena.

Учитывая, что в 2026 году ожидается подорожание смартфонов из-за дефицита оперативной памяти, удержание стабильной цены представляется разумным стратегическим шагом со стороны Samsung. Сейчас компания позиционирует Galaxy S26 как "тихую гавань посреди шторма".

Также стоит учитывать, что Apple собирается изменить график выпуска iPhone, оставив огромный пробел на рынке. Утечки информации указывают на то, что стандартный iPhone 18 может быть отложен до весны 2027 года, а более дорогие iPhone 18 Pro, Pro Max и iPhone Fold выйдут в конце 2026 года.

"Если осенняя линейка Apple состоит исключительно из устройств премиум-класса с соответствующими ценниками, решение Samsung сохранить стандартные S26 и S26 Plus по доступным ценам выглядит не столько как "стагнация", сколько как тактический шах и мат. Если вы хотите флагман 2026 года, но не хотите тратить деньги на Pro-уровень, Samsung может быть единственным вариантом" — считает эксперт портала.

Как отмечают в издании, некоторые критики указывают на отсутствие изменений в дизайне Samsung Galaxy S26 ради сохранения цены. Однако ряд источников свидетельствуют, что взамен смартфон получит ряд других обновлений, среди которых:

телеобъективы следующего поколения;

более эффективные процессоры;

более эффективные аккумуляторы;

более яркие экраны с лучшей производительностью.

Учитывая это, эксперт считает Samsung Galaxy S26 хорошим выбором в 2026 году. При этом он предупреждает, что владельцы Samsung Galaxy S25, вероятно, не почувствуют существенной разницы, поскольку телефоны достигли такого уровня, что нет смысла обновлять их каждый год.

"Отдал бы я предпочтение свежему виду? Конечно. Но променял бы я этот свежий вид на повышение цены на 100 долларов? Абсолютно нет. Если бы у меня был Galaxy S24 или более старый, S26 выглядел бы как фантастическое обновление", — подытожил автор статьи.

Напомним, новые смартфоны Samsung Galaxy Ultra могут получить аккумуляторы емкостью более 5000 мАч, что станет существенным сдвигом для данной серии.

Фокус также сообщал, что два смартфона Samsung Galaxy A57 и Samsung Galaxy S26 FE, вероятно, получат OLED-панели от китайского производителя CSOT.