Дешевые Android-смартфоны скоро подорожают: какие модели стоит купить прямо сейчас (фото)

Если вам понадобится недорогой Android-смартфон в 2026 году, то лучше купить его сейчас, пока цены стабильны. Если вы решите это сделать, вот три лучших варианта.

По мере развития ИИ компании строят все больше и больше центров обработки данных, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Эти центры обработки данных требуют огромного количества оперативной памяти для функционирования, что быстро приводит к дефициту оперативной памяти. Хотя в 2025 году производители смартфонов компенсировали дефицит памяти, в 2026 году ситуация изменится. Ходят слухи, что цена нового Android-смартфона Xiaomi вырастет на 10% из-за нехватки оперативной памяти, и эксперты прогнозируют подорожание бюджетных телефонов, пишет androidauthority.com.

Google Pixel 9a

Смартфон Google Pixel 9a Фото: The Guardian

Google Pixel 9a — лучшая бюджетная модель компании на сегодняшний день, уверены эксперты. Его камеры хороши и стабильны, производительность в повседневном использовании превосходна, есть умные функции искусственного интеллекта, время автономной работы стабильное, а 7-летняя гарантия обновлений программного обеспечения — одна из лучших в отрасли. И все это заключено в удобный, качественно собранный корпус практически без выступа камеры.

Відео дня

OnePlus 13R

Смартфон OnePlus 13R Фото: phonearena.com

OnePlus 13R был выпущен в январе 2025 года и быстро стал одним из лучших Android-смартфонов в своем классе, предлагая отличное аппаратное обеспечение, производительность, время автономной работы и зарядку всего за 600 долларов. Его преемник, OnePlus 15R, был выпущен недавно, но при сравнении с 13R, 15R не так привлекателен. У него более стандартный дизайн, сильно ухудшенные камеры, нет беспроводной зарядки и нет ползунка оповещений — одной из знаковых функций телефонов OnePlus за последние несколько лет. Более того, 15R на 100 долларов дороже своего предшественника: его цена стартует от 700 долларов.

OnePlus 15R почти наверняка является тизером к другим телефонам, которые появятся в 2026 году: будут давать меньше за большие деньги.

Если хотите приобрести дешевый телефон OnePlus, то стоит присмотреться к OnePlus 13R сейчас, пока еще есть такая возможность, заключают специалисты.

Samsung Galaxy A16 5G

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G Фото: techadvisor.com

"Если какие-либо Android-смартфоны и почувствуют на себе последствия ограниченного объема оперативной памяти в 2026 году, то это будут такие модели, как Samsung Galaxy A16 5G", — уверяют авторы.

Выпущенный в январе 2025 года, Galaxy A16 5G предлагает выгодное соотношение цены и качества. Его 50-мегапиксельная основная камера великолепна, время автономной работы стабильно, AMOLED-дисплей выглядит хорошо, а чип Exynos 1330 в паре с 8 ГБ оперативной памяти обеспечивает достойную производительность для такой низкой цены — всего 200 долларов.

"На рынке не так много высококачественных Android-смартфонов по такой цене, но Galaxy A16 5G — один из них, и его определенно стоит купить — особенно потому, что подобные телефоны вскоре могут стать недоступными", — предупреждают специалисты.

По некоторым данным, телефоны, которые обычно считаются имеющими 8 ГБ оперативной памяти, могут быть сокращены до 4 ГБ в 2026 году, что приведет к повышению цен. Таким образом, другие модели Galaxy A, которые Samsung выпустит в 2026 году, скорее всего, будут иметь меньшую производительность и более высокую цену.

Ранее мы писали о том, какие старые телефоны OnePlus стоит купить в 2026 году. OnePlus является хорошим вариантом, если вы не хотите покупать типичные устройства Apple, Samsung или Google. OnePlus 15 и 15R — новые модели бренда, но есть варианты и получше.