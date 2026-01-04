Какие старые телефоны OnePlus стоит купить в 2026 году: названы лучшие варианты (фото)

OnePlus является хорошим вариантом, если вы не хотите покупать типичные устройства Apple, Samsung или Google. OnePlus 15 и OnePlus 15R — новые модели бренда, но есть варианты и получше.

Если вы предпочитаете классические элементы дизайна OnePlus или просто хотите сэкономить деньги, стоит присмотреться к старым устройствам OnePlus, рекомендуют эксперты androidauthority.com.

Почему стоит задуматься о покупке старого телефона OnePlus

Чем новее смартфоны, тем лучше, так как они имеют более мощные чипсеты, аппаратное обеспечение камеры и другие улучшения. Однако важно понимать, что по мере совершенствования технологий, наблюдается снижение отдачи от каждой новой итерации аппаратного обеспечения.

В результате, почти любой флагманский телефон, выпущенный за последние 5 лет, должен быть более чем способен запускать даже самые требовательные мобильные приложения в 2025 году. Большинство людей могут легко продлить срок службы флагмана почти на 5 лет или даже больше, если готовы заменить батарею. Благодаря улучшенной политике обновления программного обеспечения, мы также видим, что поддержка телефонов длится дольше, чем когда-либо. Хотя у OnePlus относительно скромная политика обновлений по сравнению с Samsung или Google, вы все равно получите как минимум два обновления ОС и часто как минимум несколько лет обновлений безопасности после этого, считают специалисты.

Cмартфон OnePlus 12R Фото: Скриншот

Покупка старой модели телефона поможет сэкономить. Это актуально для менее популярных брендов, таких как OnePlus, поскольку стоимость подержанных устройств, как правило, снижается быстрее, чем у гаджетов Apple или Samsung. Приобретение более старой модели флагмана OnePlus также имеет смысл для людей, которые пользовались старым устройством OnePlus и готовы к обновлению, но недовольны изменениями, внесенными в OnePlus 15 и 15R.

Конечно, как и при покупке любого подержанного товара, покупка старого телефона может иметь свои "подводные камни", предупреждают авторы. Даже при более эффективной политике обновлений, телефоны OnePlus часто перестают получать официальные обновления задолго до того, как устаревают с точки зрения аппаратной части. Хотя компания иногда выпускает критически важные исправления ошибок вне периода обновлений, любой телефон этой марки старше 4-х лет будет нести определенный уровень риска безопасности.

Cмартфон OnePlus 11 Фото: Соцсети

Покупка более старого устройства также означает, что вы, скорее всего, покупаете подержанный телефон, даже если он восстановленный. Это означает, что могут быть скрытые проблемы, незначительные повреждения, такие как царапины на поверхности, и другие недостатки, предупреждают эксперты.

