Які старі телефони OnePlus варто купити у 2026 році: названо найкращі варіанти (фото)

OnePlus є хорошим варіантом, якщо ви не хочете купувати типові пристрої Apple, Samsung або Google. OnePlus 15 і OnePlus 15R — нові моделі бренду, але є кращі варіанти.

Якщо ви віддаєте перевагу класичним елементам дизайну OnePlus або просто хочете заощадити гроші, варто придивитися до старих пристроїв OnePlus, рекомендують експерти androidauthority.com.

Чому варто задуматися про купівлю старого телефону OnePlus

Що новіші смартфони, то краще, оскільки вони мають потужніші чіпсети, апаратне забезпечення камери та інші поліпшення. Однак важливо розуміти, що в міру вдосконалення технологій, спостерігається зниження віддачі від кожної нової ітерації апаратного забезпечення.

Як наслідок, майже будь-який флагманський телефон, випущений за останні 5 років, має бути більш ніж здатний запускати навіть найвимогливіші мобільні додатки у 2025 році. Більшість людей можуть легко продовжити термін служби флагмана майже на 5 років або навіть більше, якщо готові замінити батарею. Завдяки поліпшеній політиці оновлення програмного забезпечення, ми також бачимо, що підтримка телефонів триває довше, ніж будь-коли. Хоча OnePlus має відносно скромну політику оновлень порівняно з Samsung або Google, ви все одно отримаєте щонайменше два оновлення ОС і часто щонайменше кілька років оновлень безпеки після цього, вважають фахівці.

Смартфон OnePlus 12R Фото: Скриншот

Купівля старої моделі телефону допоможе заощадити. Це актуально для менш популярних брендів, таких як OnePlus, оскільки вартість старих пристроїв, як правило, знижується швидше, ніж у гаджетів Apple або Samsung. Придбання старішої моделі флагмана OnePlus також має сенс для людей, які користувалися старим пристроєм OnePlus і готові до оновлення, але незадоволені змінами, внесеними в OnePlus 15 і 15R.

Звісно, як і при купівлі будь-якого вживаного товару, купівля старого телефону може мати свої "підводні камені", попереджають автори. Навіть при більш ефективній політиці оновлень, телефони OnePlus часто перестають отримувати офіційні оновлення задовго до того, як застарівають з точки зору апаратної частини. Хоча компанія іноді випускає критично важливі виправлення помилок поза періодом оновлень, будь-який телефон цієї марки, старший за 4 роки, нестиме певний рівень ризику безпеки.

Смартфон OnePlus 11 Фото: Соцмережi

Купівля старішого пристрою також означає, що ви, швидше за все, купуєте старий телефон, навіть якщо він відновлений. Це означає, що можуть бути приховані проблеми, незначні пошкодження, такі як подряпини на поверхні, та інші недоліки, попереджають експерти.

Раніше ми писали про флагманський смартфон, який всі ігнорують. Серед смартфонів флагманського рівня, що вийшли у 2025 році, виділяється OnePlus 13. Ця модель обіцяє високу потужність і тривалий час роботи від акумулятора за відносно доступну ціну.