Дешеві Android-смартфони скоро подорожчають: які моделі варто купити просто зараз (фото)

Якщо вам знадобиться недорогий Android-смартфон у 2026 році, то краще купити його зараз, поки ціни стабільні. Якщо ви вирішите це зробити, ось три найкращі варіанти.

У міру розвитку ШІ компанії будують все більше і більше центрів обробки даних, щоб забезпечити їхню безперебійну роботу. Ці центри обробки даних вимагають величезної кількості оперативної пам'яті для функціонування, що швидко призводить до дефіциту оперативної пам'яті. Хоча у 2025 році виробники смартфонів компенсували дефіцит пам'яті, у 2026 році ситуація зміниться. Ходять чутки, що ціна нового Android-смартфона Xiaomi зросте на 10% через брак оперативної пам'яті, і експерти прогнозують подорожчання бюджетних телефонів, пише androidauthority.com.

Google Pixel 9a

Смартфон Google Pixel 9a Фото: The Guardian

Google Pixel 9a — найкраща бюджетна модель компанії на сьогодні, впевнені експерти. Його камери хороші і стабільні, продуктивність у повсякденному використанні чудова, є розумні функції штучного інтелекту, час автономної роботи стабільний, а 7-річна гарантія оновлень програмного забезпечення — одна з найкращих у галузі. І все це укладено в зручний, якісно зібраний корпус практично без виступу камери.

OnePlus 13R

Смартфон OnePlus 13R Фото: phonearena.com

OnePlus 13R було випущено в січні 2025 року, і він швидко став одним із найкращих Android-смартфонів у своєму класі, пропонуючи чудове апаратне забезпечення, продуктивність, час автономної роботи та заряджання всього за 600 доларів. Його наступник, OnePlus 15R, був випущений нещодавно, але порівняно з 13R, 15R не такий привабливий. У нього більш стандартний дизайн, сильно погіршені камери, немає бездротової зарядки і немає повзунка сповіщень — однієї із знакових функцій телефонів OnePlus за останні кілька років. Ба більше, 15R на 100 доларів дорожчий за свого попередника: його ціна стартує від 700 доларів.

OnePlus 15R майже напевно є тизером до інших телефонів, які з'являться у 2026 році: даватимуть менше за великі гроші.

Якщо хочете придбати дешевий телефон OnePlus, то варто придивитися до OnePlus 13R зараз, поки ще є така можливість, підсумовують фахівці.

Samsung Galaxy A16 5G

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G Фото: techadvisor.com

"Якщо будь-які Android-смартфони і відчують на собі наслідки обмеженого обсягу оперативної пам'яті у 2026 році, то це будуть такі моделі, як Samsung Galaxy A16 5G", — запевняють автори.

Випущений у січні 2025 року, Galaxy A16 5G пропонує вигідне співвідношення ціни та якості. Його 50-мегапіксельна основна камера чудова, час автономної роботи стабільний, AMOLED-дисплей має гарний вигляд, а чип Exynos 1330 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті забезпечує гідну продуктивність для такої низької ціни — всього 200 доларів.

"На ринку не так багато високоякісних Android-смартфонів за такою ціною, але Galaxy A16 5G — один із них, і його, безумовно, варто купити — особливо тому, що такі телефони незабаром можуть стати недоступними", — попереджають фахівці.

За деякими даними, телефони, які зазвичай вважаються такими, що мають 8 ГБ оперативної пам'яті, можуть бути скорочені до 4 ГБ у 2026 році, що призведе до підвищення цін. Таким чином, інші моделі Galaxy A, які Samsung випустить у 2026 році, найімовірніше, матимуть меншу продуктивність і вищу ціну.

Раніше ми писали про те, які старі телефони OnePlus варто купити у 2026 році. OnePlus є хорошим варіантом, якщо ви не хочете купувати типові пристрої Apple, Samsung або Google. OnePlus 15 і 15R — нові моделі бренду, але є кращі варіанти.