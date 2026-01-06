Бюджетный смартфон, похожий на iPhone 17, получил гигантскую батарею: появились его фото
Смартфон среднего класса Honor Power 2 официально представлен в Китае. Внешне этот телефон напоминает флагман Apple, однако позиционируется как устройство среднего класса стоимостью около 400 долларов.
Снимки, сделанные во время презентации, показывают сходство корпусов Honor Power 2 и iPhone 17 Pro. Сравнительное фото обоих смартфонов в оранжевом цвете опубликовал пользователь соцсети X под ником fenibook.
Судя по фотографиям, дизайн iPhone отличается наличием двух оттенков оранжевого. В свою очередь Honor имеет более пластиковый модуль камеры с логотипом Power. Кроме того, можно заметить разные размеры объективов и расположение датчиков/светодиодов.
Как отмечает Notebookcheck, новый смартфон Honor не может конкурировать с Apple по характеристикам, за исключением аккумулятора емкостью 10 080 мАч. Производитель обещает 8,3 часа непрерывной трансляции в прямом эфире, 32,5 часа просмотра сериалов или 17,3 часа навигации.
Благодаря обратной зарядке мощностью 27 Вт смартфон можно использовать как повербанк, а сам аккумулятор можно заряжать с максимальной мощностью 80 Вт. Также утверждается, что батарея хорошо работает при чрезвычайно низких температурах.
Honor Power 2 имеет хороший уровень защищенности, как для смартфона среднего класса. Кроме сертификации IP68 и IP69, он может похвастаться рейтингом защиты IP69K, который якобы обеспечивает защиту от высокого давления воды.Важно
По словам экспертов, поклонники хороших камер, вероятно, будут разочарованы Honor Power 2. Смартфон имеет основную камеру на 50 МП и 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Третья камера не упоминается в характеристиках, поэтому в издании предполагают, что это макро объектив. На передней панели находится 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Среди других характеристик Honor Power 2 — 6,79-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью HDR 8000 нит и разрешением 2640 x 1200.
Стоимость Honor Power 2 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти составляет около 386 долларов, тогда как модель на 512 ГБ стоит 429 долларов. Смартфон уже доступен для предварительного заказа в Китае и выйдет на мировой рынок с 9 января.
