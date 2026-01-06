Бюджетний смартфон, схожий на iPhone 17, отримав гігантську батарею: з'явилися його фото

Смартфон середнього класу Honor Power 2 офіційно представлений у Китаї. Зовні цей телефон нагадує флагман Apple, однак позиціонується як пристрій середнього класу вартістю близько 400 доларів.

Знімки, зроблені під час презентації, показують схожість корпусів Honor Power 2 та iPhone 17 Pro. Порівняльне фото обидвох смартфонів в помаранчевому кольорі опублікував користувач соцмережі X під ніком fenibook.

Судячи з фотографій, дизайн iPhone відрізняється наявністю двох відтінків помаранчевого. Своєю чергою Honor має більш пластиковий модуль камери з логотипом Power. Окрім того, можна помітити різні розміри об'єктивів та розташування датчиків/світлодіодів.

Honor Power 2 та iPhone 17 Pro Max

Як зазначає Notebookcheck, новий смартфон Honor не може конкурувати з Apple за характеристиками, за винятком акумулятора ємністю 10 080 мАг. Виробник обіцяє 8,3 години безперервної трансляції в прямому ефірі, 32,5 години перегляду серіалів або 17,3 години навігації.

Завдяки зворотній зарядці потужністю 27 Вт смартфон можна використовувати як повербанк, а сам акумулятор можна заряджати з максимальною потужністю 80 Вт. Також стверджується, що батарея добре працює за надзвичайно низьких температур.

Honor Power 2 має хороший рівень захищеності, як для смартфона середнього класу. Окрім сертифікації IP68 та IP69, він може похвалитися рейтингом захисту IP69K, який нібито забезпечує захист від високого тиску води.

За словами експертів, шанувальники хороших камер, ймовірно, будуть розчаровані Honor Power 2. Смартфон має основну камеру на 50 МП та 5-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Третя камера не згадується в характеристиках, тому у виданні припускають, що це макрооб’єктів. На передній панелі знаходиться 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Серед інших характеристик Honor Power 2 — 6,79-дюймова AMOLED-панель з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю HDR 8000 ніт та роздільною здатністю 2640 x 1200.

Вартість Honor Power 2 з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті становить близько 386 доларів, тоді як модель на 512 ГБ коштує 429 доларів. Смартфон вже доступний для попереднього замовлення в Китаї та вийде на світовий ринок з 9 січня.

