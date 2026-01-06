Не стоит переплачивать: эксперт посоветовал смартфон среднего класса вместо флагмана (фото)

Поскольку цены на телефоны растут из-за дефицита оперативной памяти, модели Android среднего класса привлекают все больше внимания. Одним из таких смартфонов в 2026 году стал Redmi Note 15 5G.

Redmi Note 15 5G может удовлетворить потребности большинства людей по цене, значительно ниже флагманских телефонов. К такому выводу пришел эксперт портала Android Authority Амир Сиддики.

Новый Redmi Note 15 5G получил 6,77-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц, который может достигать пиковой яркости 3200 нит. Компания Xiaomi, которой принадлежит суббренд Redmi, утверждает, что эта модель является самой легкой и тонкой из всех существующих Redmi Note.

Redmi Note 15 5G Фото: androidauthority.com

Телефон работает на базе однокристальной системы Snapdragon 6 Gen 3 и получил кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 5520 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и обратной проводной зарядки 18 Вт.

Что касается камер, Redmi Note 15 5G оснащен 108-мегапиксельным объективом ISOCELL HM9 от Samsung в сочетании с оптической стабилизацией изображения и поддержкой записи видео 4K. Также есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 20-мегапиксельная селфи-камера.

Redmi Note 15 5G Фото: androidauthority.com

Среди других характеристик Redmi Note 15 5G — наличие сканера отпечатков пальцев, встроенного в дисплей, класс защиты IP66 и пройденное испытание на прочность в соответствии со стандартами MIL-STD-810H.

Смартфон поставляется с Hyper OS 2 на базе Android 15, а также готовится обновление до Hyper OS 3 на базе Android 16. В общем Xiaomi обещает четыре года обновлений операционной системы и шесть лет обновлений безопасности.

Redmi Note 15 5G поступит в продажу в Индии с 9 января 2026 года по цене около 255 долларов. В Европе данная модель будет доступна по цене 279 евро (примерно 330 долларов) в версии на 6 ГБ/128 ГБ.

