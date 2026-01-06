Не варто переплачувати: експерт порадив смартфон середнього класу замість флагмана (фото)

Оскільки ціни на телефони зростають через дефіцит оперативної пам'яті, моделі Android середнього класу привертають все більше уваги. Одним з таких смартфонів у 2026 році став Redmi Note 15 5G.

Redmi Note 15 5G може задовольнити потреби більшості людей за ціною, значно нижчою за флагманські телефони. До такого висновку дійшов експерт порталу Android Authority Амір Сіддікі.

Новий Redmi Note 15 5G отримав 6,77-дюймовим дисплей FHD+ AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, який може досягати пікової яскравості 3200 ніт. Компанія Xiaomi, якій належить суббренд Redmi, стверджує, що ця модель є найлегшою та найтоншою з усіх існуючих Redmi Note.

Redmi Note 15 5G Фото: androidauthority.com

Телефон працює на базі однокристальної системи Snapdragon 6 Gen 3 та отримав кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 5520 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт та зворотної дротової зарядки 18 Вт.

Відео дня

Щодо камер, Redmi Note 15 5G оснащений 108-мегапіксельним об’єктивом ISOCELL HM9 від Samsung у поєднанні з оптичною стабілізацією зображення та підтримкою запису відео 4K. Також є 8-мегапіксельна надширококутна камера та 20-мегапіксельна селфі-камера.

Redmi Note 15 5G Фото: androidauthority.com

Серед інших характеристик Redmi Note 15 5G — наявність сканера відбитків пальців, вбудованого у дисплей, клас захисту IP66 та пройдене випробування на міцність відповідно до стандартів MIL-STD-810H.

Важливо

Смартфон постачається з Hyper OS 2 на базі Android 15, а також готується оновлення до Hyper OS 3 на базі Android 16. Загалом Xiaomi обіцяє чотири роки оновлень операційної системи та шість років оновлень безпеки.

Redmi Note 15 5G надійде у продаж в Індії з 9 січня 2026 року за ціною близько 255 доларів. У Європі дана модель буде доступна за ціною 279 євро (приблизно 330 доларів) у версії на 6 ГБ/128 ГБ.

