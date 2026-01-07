Еталон бюджетного смартфона: яку модель радить експерт у 2026 році (фото)

Смартфон Redmi 15C 5G має дуже хороші для свого сегмента характеристики. Він отримав величезний дисплей і місткий акумулятор, а також працює надзвичайно стабільно.

На початку 2025 року вийшов Redmi 14C 5G, який став одним із найбільш продаваних смартфонів року. Новий Redmi 15C 5G отримав низку покращень та оновлень, проте зберіг доступну ціну, пише TechPP.

Дизайн та корпус

Redmi 15C

За словами оглядача, візуально Redmi 15C зробив крок назад у порівнянні з Redmi 14C, який мав круглий блок камери, що надавав йому дуже преміального вигляду. Новіша модель виглядає більш бюджетною.

Redmi 15C має параметри 171,56 x 79,47 x 7,99 мм та важить 200 г. Як зазначає експерт порталу, враховуючи розмір та ємність акумулятора, це надзвичайно тонкий та відносно легкий пристрій. Смартфон також може похвалитися захистом від пилу та води за стандартом IP64.

Характеристики та продуктивність

Redmi 15C працює на досить потужному чипсеті MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з оперативною пам'яттю та пам'яттю об'ємом 4 ГБ/128 ГБ, 4 ГБ/256 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ та 8 ГБ/256 ГБ. Він підтримує карти пам'яті та дозволяє розширити пам'ять до 1 ТБ.

Redmi 15C

Смартфон оснащений величезним 6,9-дюймовим HD+ IPS LCD-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Експерт зауважив, що екран виглядає яскравим навіть під прямим сонячним світлом, а кольори достатньо насичені. Він також відзначив високу частоту оновлення.

Серед інших характеристик Redmi 15C – наявність аудіороз'єму, бічний фізичний сканер відбитків пальців та дуже хороша загальна продуктивність.

Камери

Redmi 15C має 50-мегапіксельний основний на допоміжний об'єктиви на задній панелі. За словами експерта, характеристики камери при денному освітленні хороші, а кольори відтворюються особливо гарно та насичено, з гарною деталізацією. Однак якість фото падає в умовах слабкого освітлення.

Фронтальна 8-мегапіксельна камера має тенденцію розмивати кольори та згладжувати тон шкіри, але в додатку камери є чимало фільтрів та режимів, які можна використовувати, щоб покращити свої селфі.

Програмне забезпечення

Redmi 15C працює під управлінням Android 15 з операційною системою Xiaomi HyperOS2. Як зазначають у виданні, HyperOS є одним з найкращих інтерфейсів користувача у світі Android. Вона досить проста в навігації та інтуїтивно зрозуміла, однак при цьому на пристрої є чимало програмного забезпечення.

Redmi пропонує два роки основних оновлень Android та чотири роки оновлень безпеки, що є непоганою пропозицією для цієї ціни. Телефон оснащений деякими функціями штучного інтелекту, які працюють досить добре.

Акумулятор

На думку оглядача, акумулятор на 6000 мАг є ключовою особливістю Redmi 15C. На перший погляд, його ємність не видається великою, однак у поєднанні з HD-дисплеєм та енергоефективним процесором він може забезпечити більш як цілий день автономної роботи. За умови економного використання смартфон можна не заряджати навіть два повні дні.

Redmi 15C підтримує зарядку потужністю 33 Вт, що дуже швидко для цієї ціни. Телефон заряджається до 50 відсотків трохи більше ніж за пів години та повністю заряджається за годину 20 хвилин. Redmi також постачає адаптер у комплекті.

"У той час, коли ціни повільно зростають, Redmi 15C має все необхідне, щоб бути тим, ким був його попередник: еталоном бюджетних телефонів. Це, безумовно, один з найкращих телефонів для тих, хто хоче надійну базову функціональність та чудовий час роботи від 5G-телефону, але з обмеженим бюджетом", — підсумував оглядач.

