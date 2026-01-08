Краще, ніж Pixel та iPhone: камера нового смартфона здивувала експертів (фото)

Оглядачі камер DxOMark випробували новий смартфон Motorola Signature, оцінивши його продуктивність у фото-, відео- та масштабуванні з позиції кінцевого користувача

Motorola Signature позиціонується як смартфон з найкращими камерами серед надтонких моделей. Аналіз DxOMark показав, що флагман Motorola наближається за продуктивністю камер до Apple iPhone 17 Pro.

Характеристики камер Motorola Signature:

основна: 50-мегапіксельний об’єктив 1/1,28 дюйма, розмір пікселів 1,22 мкм, еквівалент 24-міліметрової об'єктива з діафрагмою f/1,68, оптична стабілізація зображення;

надширококутна: 50-мегапіксельний об’єктив 1/2,76 дюйма, розмір пікселів 0,64 мкм, еквівалент 12 мм об'єктив з діафрагмою f/2,06;

телеоб'єктив: 50 МП 1/1.953-дюймовий об’єктив, розмір пікселів 0.8 мкм, еквівалент 71 мм об'єктива з діафрагмою f/2.48, оптична стабілізація зображення.

Порівняння камер Motorola Signature, Apple iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro Фото: dxomark.com

Порівняння камер Motorola Signature, Apple iPhone 16 Pro Max та Oppo Find X8 Ultra Фото: dxomark.com

В ході тестування Motorola Signature вразив експертів точною автоматичною експозицією та балансом білого. Камери також добре справляються зі сценами зі змішаним освітленням, точно передають тони шкіри та демонструють відносно низький рівень шуму.

Оглядачі відзначили лише незначні недоліки, такі як непослідовна експозиція під час відеозйомки, шум зображення в сценах із сильним освітленням на задньому плані та втрата деталізації при 2-кратному зумі через залежність від цифрового збільшення.

За результатами тестування смартфон Motorola Signature отримав від експертів 164 бали, посівши шосте місце в загальному рейтингу DxOMark. Це на одну позицію вище за Google Pixel 10 Pro XL, на три позиції вище за iPhone 16 Pro Max та трохи нижче за флагман Apple iPhone 17 Pro.

