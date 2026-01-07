Бюджетний смартфон перевершив флагмани: розкрито деталі про новітній телефон 2026 року

Смартфон OnePlus Nord 6 з'явився на кількох сертифікаційних платформах, що свідчить про наближення його запуску.

OnePlus Nord 6 вже помітили у базі даних SIRIM Малайзії. Той самий номер моделі також був зазначений у сертифікації GCF. На це звернув увагу портал The Tech Outlook.

Ці сертифікати не розкривають багато деталей щодо характеристик OnePlus Nord 6, але підтверджують, що він підтримуватиме швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт та матиме великий акумулятор ємністю 9000 мАг.

"Оскільки OnePlus Nord 6 тепер з'являється на кількох сертифікаційних платформах, його запуск виглядає неминучим. Хоча OnePlus Nord 5 дебютував у липні 2025 року, поточні ознаки свідчать про те, що Nord 6 може бути запущений раніше, ніж зазвичай", — вважають у виданні.

Як зазначає портал PhoneArena, нещодавно випущені OnePlus 15 та OnePlus 15R мають акумулятори ємністю 7300 мАг та 7400 мАг відповідно. Тож акумулятор ємністю 9000 мАг виведе Nord 6 на новий рівень.

"OnePlus Nord 6 може посоромити флагман OnePlus 15 своїм більшим акумулятором", — наголосили експерти порталу.

