Бюджетный смартфон превзошел флагманы: раскрыты детали о новейшем телефоне 2026 года

Смартфон OnePlus Nord 6 появился на нескольких сертификационных платформах, что свидетельствует о приближении его запуска.

OnePlus Nord 6 уже заметили в базе данных SIRIM Малайзии. Тот же номер модели также был указан в сертификации GCF. На это обратил внимание портал The Tech Outlook.

Эти сертификаты не раскрывают много деталей относительно характеристик OnePlus Nord 6, но подтверждают, что он будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и будет иметь большой аккумулятор емкостью 9000 мАч.

"Поскольку OnePlus Nord 6 теперь появляется на нескольких сертификационных платформах, его запуск выглядит неизбежным. Хотя OnePlus Nord 5 дебютировал в июле 2025 года, текущие признаки свидетельствуют о том, что Nord 6 может быть запущен раньше, чем обычно", — считают в издании.

Відео дня

Важно

Эталон бюджетного смартфона: какую модель советует эксперт в 2026 году (фото)

Как отмечает портал PhoneArena, недавно выпущенные OnePlus 15 и OnePlus 15R имеют аккумуляторы емкостью 7300 мАч и 7400 мАч соответственно. Поэтому аккумулятор емкостью 9000 мАч выведет Nord 6 на новый уровень.

"OnePlus Nord 6 может посрамить флагман OnePlus 15 своим большим аккумулятором", — отметили эксперты портала.

Напомним, эксперты советуют смартфон среднего класса Redmi Note 15 5G для тех, кто не хочет переплачивать за флагман.

Фокус также сообщал, что в этом году Samsung Galaxy S26 может стать единственным доступным флагманским смартфоном.